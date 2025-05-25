Hüseyin Yayman, Muğla'da Terörsüz Türkiye Vurgusu Yaptı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Muğla İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yayman, "Terörsüz Türkiye" sürecinin ülke için kritik bir adım olduğunu belirtti ve bu süreçte hiçbir şekilde şehit aileleri ve gaziler için rencide edici bir adım atılmayacağını ifade etti.

Yayman, yaptığı konuşmada, "Bu süreç bir alma verme meselesi değil, Türkiye'nin kardeşliği, birliği ve geleceği ile ilgilidir. Hiç endişe etmeyelim" dedi. Türkiye’nin doğal güzelliklerine ve tarım, turizm gibi alanlardaki önemine de dikkat çeken Yayman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Muğla’ya yapılan yatırımlara vurgu yaptı.

AK Parti'nin Hedefleri

AK Parti'nin, tarih boyunca yapılması zor olan projeleri hayata geçiren bir parti olduğunu vurgulayan Yayman, “Büyük eserleri büyük liderler, büyük milletler gerçekleştirir. Milletimiz Cumhurbaşkanımızı seviyor ve seçimlerde onu bir kez daha Başkan yapacağız” şeklinde konuştu.

CHP'nin içindeki anlaşmazlıklara değinen Yayman, siyaseti CHP'ye göre değil, 86 milyona yönelik bir bakış açısıyla yaptıklarını belirtti. CHP'nin geçmişte iktidara gelemediğini ve kendi içindeki sorunları nedeniyle AK Parti’ye rakip olamayacağını savundu.

Yeni Anayasa İhtiyacı ve Terörsüz Türkiye Projesi

Yayman, "Terörsüz Türkiye" projesinin Türkiye’nin bekası için kritik bir devlet politikası haline geldiğinin altını çizdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından başlatılan sürecin önemine değinen Yayman, bu projenin Türkiye için hayati olduğunu belirtti.

Ayrıca, Türkiye’nin bir an önce yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu da ifade etti. Yayman, "Yeni anayasa olmazsa olmazımızdır. Bu anayasa, Türk milletinin hakkıdır" diyerek, mevcut anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilmesi konusundaki spekülasyonlara son verdi ve bu konuda bir gündemlerinin olmadığını vurguladı.

Muğla'daki programda, AK Parti Isparta Milletvekili ve Muğla İl Koordinatörü Osman Zabun, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz ve AK Parti İl Başkanı Haluk Laçin de konuşmalar yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Muğla İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Programa partililer de katılım gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Muğla İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Programa partililer de katılım gösterdi.