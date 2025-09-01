Husiler, 28 Ağustos saldırısında ölen hükümet üyelerinin isimlerini açıkladı

Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), 28 Ağustos'ta başkent Sana'ya düzenlenen İsrail hava saldırısında yaşamını yitiren hükümet yetkililerinin isimlerini kamuoyuna duyurdu. SABA Haber Ajansı'nın aktardığı açıklamada, Yemen Devlet Televizyonu aracılığıyla şehitlerin isimlerinin ilan edildiği bildirildi.

Husilerin açıkladığı isimler

Başbakan: Ahmed Galib er-Rehavi

Enformasyon Bakanı: Haşim Şerefeddin

Dışişleri Bakanı: Cemal Amir

Adalet ve İnsan Hakları Bakanı: Mücahit Ahmed Abdullah Ali

Ekonomi, Sanayi ve Yatırım Bakanı: Muin Haşim Ahmed el-Mahakri

Tarım, Balıkçılık ve Su Kaynakları Bakanı: Rıdvan Ali er-Rubai

Elektrik, Enerji ve Su Bakanı: Ali Seyf Muhammed Hasan

Kültür ve Turizm Bakanı: Ali Kasım Hüseyin el-Yafei

Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı: Samir Muhammed Ahmed Bacala

Gençlik ve Spor Bakanı: Ali Ahmed el-Mevlid

Ayrıca: Başbakanlık Ofisi Müdürü Muhammed Kasım el-Kebsi ile Bakanlar Kurulu Sekreteri Zahid Muhammed el-Amedi'nin de aynı saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi.

Saldırıya ilişkin resmi açıklamalar ve bağlam

İsrail ordusu, 28 Ağustos Perşembe günü yaptığı açıklamada, hava kuvvetlerinin Sana bölgesinde Husi rejimine ait bir askeri hedefe hassas güdümlü saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. İsrail medyası, saldırıda Husilerin lider kadrosunun hedef alındığını yazdı ancak isim paylaşmadı.

Husiler, saldırının hükümetin yıllık faaliyet ve performansını değerlendirmek amacıyla düzenlenen rutin bir çalıştay sırasında gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarına misilleme olarak füzeler ve insansız hava araçlarıyla İsrail'e saldırılar düzenliyor ve İsrail'le bağlantılı gemileri hedef alıyor.

Gazze'deki can kayıplarına ilişkin bilgiler

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD'nin de desteğiyle sürdürdüğü saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 63 bin 557 Filistinli hayatını kaybetti, 160 bin 660 kişi yaralandı. Yoğun bombardıman ve ablukanın sürdüğü Gazze Şeridi'nde 9 binden fazla kişi kayıp, yüz binlerce kişi yerinden edildi, 127'si çocuk olmak üzere 348 kişi de açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.