Husiler: ABD'nin Hudeyde Saldırısında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD savaş uçaklarının Hudeyde kentine düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bu bilgi, Husilere ait El-Mesira televizyon kanalında yer aldı.

Habere göre, ABD, Yemen'in kuzey bölgesinde Sada, kuzeybatısında Hacce ve doğusunda Hudeyde kentlerine hava saldırıları gerçekleştirdi. Özellikle Hudeyde'de, ABD'nin su idaresi binasına yönelik düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD savaş uçaklarının Sada'ya 2, Hacce'ye de 3 saldırı düzenlediği bildirildi.

Yemen'deki Hava Saldırıları Devam Ediyor

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirtirken, saldırıların sürdürülmesi durumunda deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını ifade etti.