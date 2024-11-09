Husiler: ABD ve İngiltere'den Sana'ya 3 Hava Saldırısı

Husiler'den Çarpıcı Açıklama

Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin başkent Sana'ya 3 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Husilere bağlı El-Mesira televizyonunun haberine göre, saldırılar Sana'nın Es-Sebin ilçesinde bulunan En-Nehdeyn ve El-Hafa bölgelerine gerçekleştirildi.

Can Kaybı ve Yaralı Bilgisi Yok

Henüz yapılan saldırılarda can kaybı veya yaralanmalara dair bir bilgi verilmedi.

Ayrıca, Husiler, cuma günü de ABD ve İngiltere'nin Yemen'in batısındaki Hudeyde kentine hava saldırısı düzenlediğini ifade etti.