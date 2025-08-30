DOLAR
Husiler: Başbakan Ahmet Galib er-Rehavi 28 Ağustos'taki İsrail Saldırısında Öldü

Husiler, 28 Ağustos'ta Sana'da düzenlenen İsrail saldırısında Başbakan Ahmet Galib er-Rehavi ve bazı bakanların hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 18:25
Yemen'deki Husiler, İsrail’in 28 Ağustos'ta Sana’ya düzenlediği saldırıda yönetimleri altındaki hükümetin başbakanı ile bazı bakanların hayatını kaybettiğini duyurdu.

Saldırı ve hedef alınan toplantı

Açıklamada, saldırıda öldürülen Başbakan ve bazı bakanların, yıllık çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı rutin bir toplantı sırasında hedef alındığı belirtildi. Husiler, toplantıda bulunan Başbakan Ahmet Galib er-Rehavi ile bazı bakanların yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Resmi açıklama

Husilere bağlı Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Değişim ve İnşa Hükümeti’nin başında bulunan Başbakan Ahmed Galib er-Rehavi, beraberindeki bazı bakanlarla birlikte geçen perşembe günü şehit olmuştur."

Yaralılar ve tedavi

Açıklamada, saldırıda toplantıdaki bazı şahısların orta ve ağır şekilde yaralı olarak kurtulduğu ve tedavilerinin sürdüğü aktarıldı.

Husilerin taahhüdü

Husiler ayrıca, Gazze'nin evlatlarına destek vermeye ve onların arkasında durmayı sürdüreceklerini, tüm tehlikelere karşı koyabilmek için silahlı kuvvetlerin gücünü artırma ve geliştirme yönünde çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

