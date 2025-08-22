Husiler: Ben Gurion Havalimanı'na 'Filistin 2' Balistik Füzeyle Saldırı

Yemen'deki Husiler, İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı başta olmak üzere Yafa ve Askalan bölgelerine yönelik saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Saldırı ve hedefler

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "İşgal altındaki Yafa (Tel Aviv) bölgesinde yer alan Lod (Ben Gurion) Havalimanı 'Filistin 2' hipersonik balistik füzesiyle hedef alındı." dedi.

Seri, füzelerin İsrail savunma sistemlerini aştığını ve hedefe başarıyla isabet ettiğini belirtti. Açıklamada ayrıca, saldırı nedeniyle milyonlarca İsraillinin sığınaklara girmek zorunda kaldığı ve havalimanındaki uçuşların askıya alındığı kaydedildi.

Seri, iki insansız hava aracının da İsrail'de "biri askeri diğeri stratejik olmak üzere" iki noktayı hedef aldığını, Yafa ve Askalan bölgelerindeki hedeflerin vurulduğunu ifade etti. Toplamda 3 ayrı hedefin başarıyla vurulduğu belirtildi.

Sözcünün değerlendirmesi

Sözcü Seri, Husilere bağlı silahlı kuvvetlerin ve Yemen halkının, Gazze'deki Filistinlilerin gösterdiği kahramanlığı takdirle karşıladıklarını söyleyerek, "Düşmanların gözleri rahat uyumasın" ifadelerini kullandı.