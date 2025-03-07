Husiler'den İsrail'e 4 Gün Süre: Deniz Saldırıları Başlayabilir

Husilerin lideri el-Husi, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişini sağlamak için 4 gün süre verdi, aksi takdirde deniz saldırılarına yeniden başlayacaklar.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 23:18
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 23:18
Husiler'den İsrail'e 4 Gün Süre: Deniz Saldırıları Başlayabilir

Yemen'deki Husiler, İsrail'e Gazze'ye insani yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını açıkladı. Aksi takdirde, deniz saldırılarına yeniden başlayacaklarını duyurdu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı televizyon konuşmasında, İsrail’i Gazze’deki ateşkes anlaşması kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmemekle suçladı. Husi, "Düşman İsrail, Gazze’deki ateşkes anlaşması kapsamındaki taahhütlerinden büyük ölçüde sapmıştır" şeklinde konuştu.

El-Husi, İsrail’in hasta ve yaralıların tedavisi için Gazze dışına çıkarılması konusundaki şartlara ve Refah ile Philadelphia Koridoru'ndan çekilme öğretisine uymadığını ifade etti. Bu durumun, İsrail’in Gazze’de "aç bırakma yoluyla soykırıma geri dönmek istediği" anlamına geldiğini vurguladı.

İsrail’in Gazze’ye insani yardımları engellemeye devam etmesi halinde deniz saldırılarına yeniden başlayacaklarını vurgulayan Husi, "Arabuluculara 4 gün süre tanıyoruz. Eğer bu süre sonunda İsrail yardımların girişini engellemeye ve sınırları kapalı tutmaya devam ederse, deniz saldırılarını yeniden başlatacağız" dedi.

Husi, 4 Mart tarihinde Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi’ne de değinerek, zirvede yalnızca "temenniler ve çağrılar" içeren bir bildiri yayımlandığını, bunun faydasız olduğunu kaydetti.

Kasım 2023'ten bu yana, Yemen'deki İran destekli Husiler, "Gazze ile dayanışma" çerçevesinde, İsrail içindeki hedeflerin yanı sıra Kızıldeniz'de İsrail'e bağlı kargo gemilerine de füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlemeye başlamıştı.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

Ramazan Ayında 57 Tonluk Gıda Yardımı ile Umut Köprüsü Kuruldu

Mükelleflere Müjde! Kredi Kartıyla Vergi Ödeme Limitleri 5 Milyon TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arap Ülkelerinden Suriye'deki Saldırıya Kınama
2
Kütahya'da İplik Yüklü Tırda Yangın, Trafiği Aksattı
3
Beyoğlu'nda Asansör Boşluğuna Düşen Müşteri Yaralandı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı'na Katılacak
5
İİT Toplantısında Gazze'nin Yeniden İnşası İçin Mali Destek Çağrısı
6
Fransa, Senegal'deki Askeri Üslerini Teslim Almaya Başladı
7
İİT Toplantısında Filistin Politikasına Güçlü Destek

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!

250.000 TL Faizsiz Kredi ile Suzuki Araç Fırsatları

Ramazan Ayında 57 Tonluk Gıda Yardımı ile Umut Köprüsü Kuruldu

Mükelleflere Müjde! Kredi Kartıyla Vergi Ödeme Limitleri 5 Milyon TL'ye Yükseldi

Aydın'da Emeklilere ve Ailelere Umut Işığı: Yeni Destek Projeleri

İzmir'de 15.000 TL Aylık Taksitle 25 Bin Konut Projesi Başlatıldı