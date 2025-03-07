Husiler'den İsrail'e 4 Gün Süre: Deniz Saldırıları Başlayabilir

Yemen'deki Husiler, İsrail'e Gazze'ye insani yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını açıkladı. Aksi takdirde, deniz saldırılarına yeniden başlayacaklarını duyurdu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı televizyon konuşmasında, İsrail’i Gazze’deki ateşkes anlaşması kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmemekle suçladı. Husi, "Düşman İsrail, Gazze’deki ateşkes anlaşması kapsamındaki taahhütlerinden büyük ölçüde sapmıştır" şeklinde konuştu.

El-Husi, İsrail’in hasta ve yaralıların tedavisi için Gazze dışına çıkarılması konusundaki şartlara ve Refah ile Philadelphia Koridoru'ndan çekilme öğretisine uymadığını ifade etti. Bu durumun, İsrail’in Gazze’de "aç bırakma yoluyla soykırıma geri dönmek istediği" anlamına geldiğini vurguladı.

İsrail’in Gazze’ye insani yardımları engellemeye devam etmesi halinde deniz saldırılarına yeniden başlayacaklarını vurgulayan Husi, "Arabuluculara 4 gün süre tanıyoruz. Eğer bu süre sonunda İsrail yardımların girişini engellemeye ve sınırları kapalı tutmaya devam ederse, deniz saldırılarını yeniden başlatacağız" dedi.

Husi, 4 Mart tarihinde Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi’ne de değinerek, zirvede yalnızca "temenniler ve çağrılar" içeren bir bildiri yayımlandığını, bunun faydasız olduğunu kaydetti.

Kasım 2023'ten bu yana, Yemen'deki İran destekli Husiler, "Gazze ile dayanışma" çerçevesinde, İsrail içindeki hedeflerin yanı sıra Kızıldeniz'de İsrail'e bağlı kargo gemilerine de füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlemeye başlamıştı.