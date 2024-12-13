Husiler, İsrail'e İHA Saldırısı Düzenledi: Üç Hedef Belirlendi

Husiler'in Saldırısı: Üç Kritik Hedef

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirdikleri üç saldırıyı duyurdu. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, bu saldırıların İsrail'in orta kesiminde Yasa bölgesi ile güneydeki Askalan kentini hedef aldığını açıkladı. Seri, İHA'ların hava savunma sistemlerini aşarak hedefine başarıyla ulaştığını belirtti.

Irak'taki Gruplarla İşbirliği

Seri, Husilerin saldırılarını Irak'taki gruplarla koordineli bir şekilde gerçekleştirdiğini ifade etti. Saldırıların hedeflerine dair detay vermeyen Seri, gelişmelerin bölgedeki gerilim seviyesini artırdığına dikkat çekti.

Kızıldeniz'de Gerginlik

Husiler, 31 Ekim 2023'ten itibaren İsrail'in Gazze'deki saldırılarına yanıt olarak Yemen açıklarında İsrailli şirketlere ait ticari gemilere el koyma ve bazılarına insansız hava araçları ile saldırı düzenleme eylemlerini artırdı. Bu gelişmeler, çok sayıda gemicilik şirketinin Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almasına neden oldu.

Uluslararası Tepkiler

ABD, deniz ticaret güvenliğinin tehlikeye girmesi sebebiyle, 18 Aralık 2023 tarihinde Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adlı çok uluslu bir deniz görev gücü oluşturdu. Ayrıca, ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki kontrolündeki bölgelere düzenledikleri saldırılar üzerine Husiler, iki ülkenin gemilerini hedef alacaklarını duyurdu.