DOLAR
34,94 -0,13%
EURO
36,67 -0,07%
ALTIN
2.986,76 0,75%
BITCOIN
3.505.866,88 -0,54%

Husiler, İsrail'e İHA Saldırısı Düzenledi: Üç Hedef Belirlendi

Yemen'deki Husiler, İsrail'e insansız hava araçlarıyla düzenlediği üç saldırıyı duyurdu. Hedefler arasında Yasa ve Askalan kentleri yer alıyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 17:55
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 17:55
Husiler, İsrail'e İHA Saldırısı Düzenledi: Üç Hedef Belirlendi

Husiler'in Saldırısı: Üç Kritik Hedef

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirdikleri üç saldırıyı duyurdu. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, bu saldırıların İsrail'in orta kesiminde Yasa bölgesi ile güneydeki Askalan kentini hedef aldığını açıkladı. Seri, İHA'ların hava savunma sistemlerini aşarak hedefine başarıyla ulaştığını belirtti.

Irak'taki Gruplarla İşbirliği

Seri, Husilerin saldırılarını Irak'taki gruplarla koordineli bir şekilde gerçekleştirdiğini ifade etti. Saldırıların hedeflerine dair detay vermeyen Seri, gelişmelerin bölgedeki gerilim seviyesini artırdığına dikkat çekti.

Kızıldeniz'de Gerginlik

Husiler, 31 Ekim 2023'ten itibaren İsrail'in Gazze'deki saldırılarına yanıt olarak Yemen açıklarında İsrailli şirketlere ait ticari gemilere el koyma ve bazılarına insansız hava araçları ile saldırı düzenleme eylemlerini artırdı. Bu gelişmeler, çok sayıda gemicilik şirketinin Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almasına neden oldu.

Uluslararası Tepkiler

ABD, deniz ticaret güvenliğinin tehlikeye girmesi sebebiyle, 18 Aralık 2023 tarihinde Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adlı çok uluslu bir deniz görev gücü oluşturdu. Ayrıca, ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki kontrolündeki bölgelere düzenledikleri saldırılar üzerine Husiler, iki ülkenin gemilerini hedef alacaklarını duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Belediyelere Sert Uyarı: Borçlarını Ödemeyenler Silkelenecek
2
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor, DEM Parti'yi Ziyaret Etti
3
Hatay'da Zehirlenme Olayında Bilirkişi Heyeti İncelemede
4
Bakan Göktaş, Macaristan ile Sosyal Hizmetlerde İşbirliğini Görüştü
5
Özbekistan'da 3,7 Milyar Dolar Yatırım ile 18 Elektrik Santrali Devreye Alındı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Küresel Oyunun Önemli Aktörlerinden Biri

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

İBB Meclisi'nden Şok Zam: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Artış!

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç