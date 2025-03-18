Husiler: İsrail, Gazze'de Soykırıma ABD ile Ortak

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırım ve suçlar konusundaki ortaklığı için ABD'ye güvendiğini belirtti. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin yaptığı açıklama, Husilere bağlı El-Mesira televizyonunda yayımlandı.

Husi, İsrail ve ABD'nin verilmiş sözleri tutmadığını, suç işlediğini ve sorumluluklarını yerine getirmediğini ifade ederek, bunun onlarla anlaşma yapanlar için büyük bir ders olduğunu vurguladı. Husi, artık hiçbir kırmızı çizginin kalmadığını belirtti ve İsrail'in gerçekleştirdiği soykırım, kapsamlı yıkım ve korkunç katliamın dikkate alınmadığını vurguladı.

Husi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde aç bırakma, soykırım ve diğer korkunç suçları işleme konusunda ABD'nin ortaklığına güvendiğini kaydetti.

Ateşkesi Bozan İsrail Ordusu Gazze'ye Saldırılara Yeniden Başladı

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından Gazze'ye yönelik şiddetli saldırılarını yeniden başlattı. 18 Mart sabahı yapılan hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olan en az 400 kişi hayatını kaybederken, 500'ün üzerinde Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, siyasi kademenin talimatları doğrultusunda Gazze'ye geniş çaplı saldırılar başlatıldığını duyurdu. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı belirtildi.

Ateşkesi bozan İsrail, Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu. Hamas ise, İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözleri önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze'de Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını açıkladı.

Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçlayarak, hükümetin savaşı yeniden başlatmasını esirleri geri getirmek için bir gerekçe olarak sunmasının "tam bir aldatmaca olduğunu" belirtti. Ayrıca, İsrail'deki muhalefet partileri de Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı adımlarının gölgesinde saldırıların yeniden başladığına dikkat çekti.