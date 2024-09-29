Husiler, İsrail'in Havalimanını Balistik Füze ile Hedef Aldı

Husiler, Ben Gurion Havalimanını Vurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nden dönüşü esnasında, Tel Aviv’in güneydoğusunda bulunan Ben Gurion Havalimanı’nı balistik füzeyle hedef aldıklarını duyurdu.

Askeri Sözcü Açıklama Yaptı

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, “Husilerin kontrolündeki Yemen silahlı kuvvetlerine bağlı füze birliği, Tel Aviv'deki Yafa Havalimanını (Ben Gurion) Filistin 2 tipi balistik füzeyle vurdu.” ifadelerine yer verdi. Alevlenen çatışma, Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısından New York'tan dönüşüne denk geldi.

Misilleme ve Gerilim Artışı

Seri, İsrail’in işlediği suçlara yanıt olarak “daha fazla misillemede bulunmaya” ve Gazze ile Lübnan'ı savunabilmek için “gerektiğinde gerilimi artırmaktan çekinmeyeceklerini” belirtti.

İsrail Ordusu Tepki Gösterdi

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Yemen'den ülkenin ortasına doğru fırlatılan bir füzenin engellendiği ve Tel Aviv'de sirenlerin çaldığı bildirildi. Bu durum, İsrailliler arasında paniğe yol açtı.