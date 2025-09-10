Husiler: İsrail'in Sana'ya Saldırılarının Çoğunu Engelledik

Husiler, İsrail'in Sana'ya düzenlediği saldırıların büyük bölümünün hava savunma sistemleriyle engellendiğini, sivil kayıplar yaşandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.09.2025 19:06
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 19:06
Husiler: İsrail'in Sana'ya Saldırılarının Çoğunu Engelledik

Husiler: İsrail'in Sana'ya Saldırılarının Çoğunu Engelledik

Husilerin kontrolündeki haber ajansı SABA, Askeri Sözcü Yahya Seri aracılığıyla İsrail'in Sana'ya yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yayımladı. Seri, hava savunma sistemlerinin müdahalesi sayesinde saldırıların büyük bir kısmının önlendiğini belirtti ancak sivillerin zarar gördüğünü vurguladı.

Husilerin iddiaları

Seri, İsrail saldırılarına karşı karadan havaya fırlatılan füze atışlarıyla hava savunma birliklerinin etkin bir müdahale gerçekleştirdiğini, bunun sonucunda bazı muharebe birliklerinin saldırılarını tamamlayamadan bölgeden çekilmek zorunda kaldığını ifade etti.

Seri, saldırının büyük bir kısmının engellendiğini söyleyerek, saldırıda "füze rampalarının vurulduğu" yönündeki iddiaları yalanladı.

Husiler ayrıca, saldırılarda "26 Eylül" ve "El-Yeman" gazeteleri dahil olmak üzere tamamen sivil hedeflerin hedef alındığını; gazeteciler ve olay yerinden geçen siviller arasında ölü ve yaralıların bulunduğunu bildirdi. Seri, bu "vahşi saldırının cezasız kalmayacağını" belirtti.

Yemen yönetiminin tepkisi

Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat, İsrail'in Yemen'e düzenlediği saldırıyı "vahşi" olarak nitelendirip başarısız olduğunu açıkladı. Meşat, "Tüm Siyonistler hazırlıklı olmalı çünkü yanıt kaçınılmaz olarak gelecektir." diyerek, saldırının Yemen'e ellerindeki tüm imkanlarla karşılık verme fırsatı sağladığını söyledi.

İsrail'in açıklaması

İsrail ordusu, son 48 saat içinde Suriye ve Katar'ın ardından Yemen'in başkenti Sana'ya da hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Ordu açıklamasında, Sana ve Cevf bölgelerinde Husilere ait hedeflerin vurulduğu; hedefler arasında askeri kamplar, Askeri Halkla İlişkiler Merkezi ve bir yakıt deposunun bulunduğu iddia edildi.

İLGİLİ HABERLER

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya Akşehir'de Silahlı Kavgada Enver Y. Hayatını Kaybetti
2
Mersin'de zincirleme trafik kazası: 5 kişi yaralandı
3
Kayseri Melikgazi'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
4
Fatih'te İş Yeri Tartışması: Bıçaklı Saldırıda 1 Kişi Öldü, Şüpheli Tutuklandı
5
Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
6
Bolu'da Ahududu Hasadı — Bakan İbrahim Yumaklı: 'Gençlere İhtiyacımız Var'
7
Adana'da restorana silahlı saldırı: Garson yaralandı, 17 yaşındaki zanlı tutuklandı

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek