Husiler: İsrail'in Sana'ya Saldırılarının Çoğunu Engelledik

Husilerin kontrolündeki haber ajansı SABA, Askeri Sözcü Yahya Seri aracılığıyla İsrail'in Sana'ya yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yayımladı. Seri, hava savunma sistemlerinin müdahalesi sayesinde saldırıların büyük bir kısmının önlendiğini belirtti ancak sivillerin zarar gördüğünü vurguladı.

Husilerin iddiaları

Seri, İsrail saldırılarına karşı karadan havaya fırlatılan füze atışlarıyla hava savunma birliklerinin etkin bir müdahale gerçekleştirdiğini, bunun sonucunda bazı muharebe birliklerinin saldırılarını tamamlayamadan bölgeden çekilmek zorunda kaldığını ifade etti.

Seri, saldırının büyük bir kısmının engellendiğini söyleyerek, saldırıda "füze rampalarının vurulduğu" yönündeki iddiaları yalanladı.

Husiler ayrıca, saldırılarda "26 Eylül" ve "El-Yeman" gazeteleri dahil olmak üzere tamamen sivil hedeflerin hedef alındığını; gazeteciler ve olay yerinden geçen siviller arasında ölü ve yaralıların bulunduğunu bildirdi. Seri, bu "vahşi saldırının cezasız kalmayacağını" belirtti.

Yemen yönetiminin tepkisi

Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat, İsrail'in Yemen'e düzenlediği saldırıyı "vahşi" olarak nitelendirip başarısız olduğunu açıkladı. Meşat, "Tüm Siyonistler hazırlıklı olmalı çünkü yanıt kaçınılmaz olarak gelecektir." diyerek, saldırının Yemen'e ellerindeki tüm imkanlarla karşılık verme fırsatı sağladığını söyledi.

İsrail'in açıklaması

İsrail ordusu, son 48 saat içinde Suriye ve Katar'ın ardından Yemen'in başkenti Sana'ya da hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Ordu açıklamasında, Sana ve Cevf bölgelerinde Husilere ait hedeflerin vurulduğu; hedefler arasında askeri kamplar, Askeri Halkla İlişkiler Merkezi ve bir yakıt deposunun bulunduğu iddia edildi.