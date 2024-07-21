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Husiler: İsrail'in Yemen'e Saldırısı Gazze Desteğimizi Engelleyemez

Husilerin lideri, İsrail'in Yemen'e saldırısının Gazze'ye olan desteklerini etkilemeyeceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.07.2024 21:22
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 21:22
Husiler: İsrail'in Yemen'e Saldırısı Gazze Desteğimizi Engelleyemez

Husilerden İsrail'e Cevap

Yemen'deki İran destekli Husi hareketinin lideri Abdulmelik el-Husi, son günlerde yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Husi, İsrail’in Yemen’e düzenlediği saldırının, Gazze Şeridi'ne verdikleri artırılmış desteği etkilemeyeceğini söyledi.

Açıklamalar Al Masirah'da Yayınlandı

Husi’nin, İsrail’in Yemen’in Hudeyde Limanı'na yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısına ilişkin yaptığı konuşma, Husilere ait Al Masirah televizyonunda ve diğer Arap kanallarında geniş bir şekilde yayımlandı.

Destek Devam Edecek

Husi, "İsrail'in Yemen'e yönelik saldırısı, düşmanımıza (İsrail) fayda sağlamayacak. Gazze'ye artırarak verdiğimiz desteği sürdürmemiz engellenmeyecek." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Yemen halkının Filistin'e destek vermek amacıyla "cihat" bayrağını kaldırdığını belirtti.

Strateji ve Düşmanın Sıkışması

Husi, "Destek cepheleri, düşman İsrail’i Filistin dışındaki savaşlarla meşgul ederek, Gazze’nin kontrolünü ele geçirme stratejisini boşa çıkardı." diyerek, İsrail’in caydırıcılığını kaybetmeye başladığını vurguladı. Husi, sözlerine şöyle devam etti: "Düşman, geri çekilme ve caydırıcılığını kaybetme yolunda ilerliyor."

Son Saldırılar ve Kaybılar

Yemen'de, Husiler geçtiğimiz cuma sabaha karşı İsrail'in başkenti Tel Aviv'i insansız hava aracıyla vurmuştu. Yapılan saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail, önceki gün akşam saatlerinde Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenledi. Yemeni yetkililere göre, bu saldırıda 2 kişi yaşamını yitirirken, birçok kişi de yaralanmış durumda.

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