Husiler: Kızıldeniz'de 'Scarlet Ray' Gemisini Balistik Füzeyle Vurduğunu Açıkladı

Husiler, Kızıldeniz'in kuzeyinde İsrail'e ait petrol tankeri Scarlet Ray'i balistik füzeyle vurduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 10:13
Husiler Kızıldeniz'de İsrail Gemisine Saldırı Düzenlediklerini Açıkladı

Yemen'deki Husi hareketinden sert açıklama

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'in kuzeyinde İsrail'e ait bir petrol gemisini balistik füzeyle hedef aldıklarını açıkladı.

Yahya Seri, yaptığı açıklamada Husilere bağlı deniz güçlerinin askeri bir operasyon gerçekleştirdiğini bildirdi.

Seri, Kızıldeniz'in kuzeyinde İsrail'e ait petrol tankeri Scarlet Ray gemisinin balistik füzeyle vurulduğunu kaydetti.

Husi sözcüsü bu eylemi, Filistin halkı ve onun mücahitleri için bir zafer ve İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinli kardeşleri aleyhinde işlediği soykırım ve aç bırakma suçlarına bir yanıt olarak nitelendirdi.

İsrail'den henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Husiler, Ahmed Galib er-Rehavi ve beraberindeki bazı bakanların 28 Ağustos'ta başkent Sana'ya düzenlenen saldırıda öldürülmesinin ardından İsrail'den intikam almaya yemin etmişti.

İsrail ise kabine ile Güvenlik Kabinesi toplantılarını daha güvenlikli bir yere taşıma kararı aldı.

