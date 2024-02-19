Husiler Kızıldeniz'e İngiliz gemisini hedef aldıklarını açıkladı

Kızıldeniz'de İngiliz gemisine füze saldırısı! Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, çok sayıda deniz füzesi kullanarak İngiliz gemisi RUBYMAR'ı hedef aldıklarını söyledi. Seri, İngiliz gemisinin büyük hasar gördüğünü ve hareketsiz kaldığını ifade etti.

Aden Körfezi'nde İngiliz gemisi batacak! Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, geminin çok ciddi hasar aldığını ve batma tehlikesi olduğunu söyledi. Seri, saldırı anında gemi personelinin kurtulduğunu ifade etti.

Yahya Seri, "Yemen hava sahasında Siyonist oluşum adına ülkeye karşı düşmanca faaliyet yürüttüğü tespit edilen ABD'ye ait MQ9 tipi insansız hava aracının uygun füzelerle düşürüldüğünü" söyledi.

Seri, saldırının Filistin'e destek vermek için yapıldığını söyledi. Filistin'e yönelik saldırılar ve abluka sona erene kadar İsrail gemilerini ve Filistin'in işgal edilmiş limanlarına giden gemileri vurmaya devam edeceklerini belirtti.

Konuya ilişkin henüz ABD ve İngiltere cephesinden bir açıklama gelmedi.