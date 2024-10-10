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Husiler, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda 2 Gemiye Saldırdı

Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda Amerikan gemilerine yönelik askeri operasyonlar gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 23:19
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 23:19
Husiler, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda 2 Gemiye Saldırdı

Husilerin Deniz Operasyonları

Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda iki ticari gemiye saldırdıklarını açıkladı. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, El-Mesira televizyonunda yaptığı açıklamada, bu saldırıların önemli bir askeri operasyona dayandığını duyurdu.

Amerikan Petrol Gemisi Hedefte

Seri, Husilere ait deniz kuvvetlerinin iki farklı operasyonda OLYMPIC SPIRIT isimli Amerikan petrol gemisini hedef aldığını belirtti. Kızıldeniz'de gerçekleştirilen bu saldırıda, geminin doğrudan ağır bir şekilde isabet aldığını vurguladı. Hint Okyanusu'nda gerçekleştirilen ikinci saldırıda ise ST.JOHN adlı gemiye kanatlı füzeyle saldırıldığı ve geminin isabet aldığı bildirildi.

Askeri Operasyonların Genişlemesi

Seri,

"Silahlı Kuvvetler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sona ermeden, İsrail'e ve destekçilerine karşı askeri operasyonlarını genişletmekten çekinmeyecektir."

Kızıldeniz'deki Gelişmeler

Husilerin bu eylemleri sonrası, çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin sağlanması amacıyla 18 Aralık 2023'te Husi güçlerine karşı Refah Muhafızı Operasyonu adıyla çok uluslu bir deniz görev gücü oluşturdu.

ABD güçleri, Yemen'den fırlatılan füzeleri ve kamikaze dronları düşürdüklerini açıkladı. Aynı zamanda Avrupa Birliği de 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatarak Kızıldeniz’de seyrüsefer güvenliğini artırmak için adımlar attı.

Küresel Ticaretin Önemi

Küresel ticaretin yaklaşık %12'si, Süveyş Kanalı üzerinden geçerek Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sağlıyor. Bu nedenle bölgedeki gelişmeler, uluslararası ticaret için kritik öneme sahip.

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