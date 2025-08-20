Husiler: Sana Havalimanı'ndaki uçuş kesintisi yüzünden hastalar hayatını kaybediyor

Husiler: Sana Havalimanı'ndaki uçuş kesintisi yüzünden tedaviye gidemeyen hastalar ölüyor

SABA: Sağlık Bakanı Ali Şeyban ile Dışişleri Bakanı Cemal Amir görüşmesi

İran destekli Husiler, İsrail'in saldırıları sonucu Sana Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların durması nedeniyle yurt dışına tedavi amaçlı gidemeyen bazı hastaların yaşamını yitirdiğini duyurdu.

SABA haber ajansında yer alan habere göre, Husilerin sözde hükümetindeki Sağlık Bakanı Ali Şeyban, başkent Sana'da Dışişleri Bakanı Cemal Amir ile bir araya geldi.

Toplantıda, Husilerin kontrolündeki bölgelerde yaşayan Yemenli hastaların yurt dışına tedaviler için seyahat edememesi, ağır durumda olanların yurt dışına çıkış yolları ile yurt dışında mahsur kalanlar için çözüm arayışları ele alındı.

Şeyban toplantıda şu ifadeleri kullandı: "Çok sayıda insan öldü. Bu insanlar sadece hastalıktan değil, Sana Uluslararası Havalimanı'ndan uçuşlar yapılamadığı için yaşamını yitirdi."

Husiler, İsrail'in mayıs ayında düzenlediği hava saldırısında Yemen Hava Yolları'na ait son uçağın da hedef alınarak kullanılamaz hale geldiğini ve Sana Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan tüm uçuşların durdurulduğunu açıklamıştı.