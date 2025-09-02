DOLAR
Husiler: Tel Aviv ve İsrail Hedeflerine Saldırı — Kızıldeniz'de 'MSC Aby' Vuruldu

Husiler, İsrail'deki hedeflere 4 İHA ile saldırdıklarını ve Kızıldeniz'deki 'MSC Aby' gemisini vurduklarını açıkladı; İsrail bir İHA'yı düşürdü.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 22:09
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 22:09
Husiler İsrail hedeflerine ve Kızıldeniz'de bir gemiye saldırdığını açıkladı

Yemen'deki İran destekli grup, operasyonun Gazze'ye destek amacıyla yapıldığını belirtti

Yemen’deki İran destekli Husiler, İsrail’deki bazı hedeflere ve Kızıldeniz’deki bir ticari gemiye yönelik askeri operasyon gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada saldırılara ilişkin ayrıntı verdi. Seri, dört ayrı insansız hava aracı (İHA) ile Tel Aviv'deki İsrail Genelkurmay binası, kuzeydeki Hadera Elektrik Santrali, Ben Gurion Havalimanı ve Aşdod Limanı'nın başarıyla vurulduğunu kaydetti.

Seri ayrıca, Kızıldeniz’in kuzeyinde 'MSC Aby' adlı bir geminin iki İHA ve bir seyir füzesiyle vurulduğunu belirtti. Seri, geminin "işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle doğrudan hedef alındığını ifade etti.

Operasyonların amacına ilişkin olarak Seri, bunun Gazze’deki Filistinlilere destek amacıyla düzenlendiğini vurguladı ve "Bu saldırılar, İsrail’in Kızıldeniz ve Basra Körfezi'ndeki deniz taşımacılığına yönelik yasağımızın devam ettiğini teyit etmektedir." dedi.

Öte yandan İsrail ordusu, gün içinde yaptığı açıklamada Yemen’den havalanan bir İHA’nın İsrail hava sahasına girmeden önce düşürüldüğünü bildirdi.

