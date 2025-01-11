Husiler, USS Harry Truman Uçak Gemisini Bir Daha Hedef Aldı

Husilerin ABD Uçak Gemisine Yönelik Saldırısı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de USS Harry Truman uçak gemisini hedef aldıklarını duyurdu. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada Kızıldeniz'in kuzeyinde bulunan bu gemiye füze ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediklerini belirtti.

Seri, bu saldırılarla geminin operasyon alanını terk etmeye zorlandığını ifade ederken, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve ablukayı sürdüren İsrail'i hedef almaya devam edeceklerini de tehdit etti.

Husilerin Önceki Saldırıları

Husiler, 6 Ocak tarihinde de benzer bir şekilde USS Harry Truman'ı hedef aldıklarını açıklamıştı. Husilere ait SABA haber ajansına göre, Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat, güçlerinin bir yıl içinde ABD'nin 14 MQ9 tipi İHA'sını düşürdüğünü ifade etti.

Meşat, Hava Savunma Güçlerinin bu İHA'ları etkisiz hale getirmesinin benzersiz bir durum olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, yeni sistemlerin devreye alındığını ve Filistin 2 füzeleri gibi modern silahların hedeflerini başarıyla vurduğunu belirtti.

Kızıldeniz'deki Gerilim Artıyor

31 Ekim 2023'ten bu yana Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak Yemen açıklarında İsrailli şirketlere ait ticari gemilere el koymakta ve saldırılar düzenlemektedir. Bu nedenle çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girmesi gerekçesiyle 18 Aralık 2023 tarihinde çok uluslu 'deniz görev gücü' oluşturduklarını açıkladı. ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırıları üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacaklarını duyurdu.