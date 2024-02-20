Hüsnü Şenlendirici AK Parti'den aday oluyor: Hangi bölge için adaylıkta bulunacağı belli oldu

31 Mart'ta Türkiye'de yapılacak olan yerel seçimlere az bir zaman kaldı... Siyasi partiler aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na ulaştırdı. AK Parti'nin heyecanla beklenen meclis üyesi aday listeleri de YSK'ya son teslim günü belirlendi. Bergama ilçesinde oturan ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici AK Parti'den 1.sıra meclis üyesi adayı gösterildi.
Şenlendirici, Bergama Belediye Meclisi üyesi olarak birinci sıradan seçilirse, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyesi olacak.
Bergama'da 2019 yerel seçimlerinde iktidara gelen AK Parti mecliste 12 üyeyle yer alırken, 2024 seçimlerinde meclis üyesi olması büyük ihtimal olarak görülüyor.