Bist 100
9.319,14 1%
DOLAR
30,91 0,21%
EURO
33,5 0,65%
ALTIN
2.017,04 0,83%

Hüsnü Şenlendirici AK Parti'den aday oluyor: Hangi bölge için adaylıkta bulunacağı belli oldu

Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici, Bergama ilçesinde yaşadığı yerden AK Parti'nin birinci sıra meclis üyesi adayı oldu. AK Parti, geçen yerel seçimlerde Bergama'da iktidara gelmiş ve mecliste 12 üyeyle yer almıştı. 2024 seçimlerinde ise Şenlendirici'nin meclis üyesi olması büyük ihtimal olarak görülüyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2024 17:16
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 17:16
Hüsnü Şenlendirici AK Parti'den aday oluyor: Hangi bölge için adaylıkta bulunacağı belli oldu

31 Mart'ta Türkiye'de yapılacak olan yerel seçimlere az bir zaman kaldı... Siyasi partiler aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na ulaştırdı. AK Parti'nin heyecanla beklenen meclis üyesi aday listeleri de YSK'ya son teslim günü belirlendi. Bergama ilçesinde oturan ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici AK Parti'den 1.sıra meclis üyesi adayı gösterildi.

Şenlendirici, Bergama Belediye Meclisi üyesi olarak birinci sıradan seçilirse, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyesi olacak.

Bergama'da 2019 yerel seçimlerinde iktidara gelen AK Parti mecliste 12 üyeyle yer alırken, 2024 seçimlerinde meclis üyesi olması büyük ihtimal olarak görülüyor.

İLGİLİ HABERLER

Sandık görevlisi ücretleri 2024 kaç TL? Sandık başkanı, memur ve sorumlu ücretleri ve başvuru şartları

Sandık görevlisi ücretleri 2024 kaç TL? Sandık başkanı, memur ve sorumlu ücretleri ve başvuru şartları

Pegasus’ta KPSS’siz çılgın maaş ile personel alımı başladı! İlkokul mezunu olanlar başvurabilir…

Pegasus’ta KPSS’siz çılgın maaş ile personel alımı başladı! İlkokul mezunu olanlar başvurabilir…

Eskişehir Odunpazarı’nda 52.500 TL’yi veren ev sahibi olacak! Vakıfbank ilgilisine duyurdu

Eskişehir Odunpazarı’nda 52.500 TL’yi veren ev sahibi olacak! Vakıfbank ilgilisine duyurdu

İlk gördüğünüz şey sizi anlatıyor! Dans eden kadın mı yoksa adam mı? Optik illüzyon testi ile gizli gücünüzü keşfedin…

İlk gördüğünüz şey sizi anlatıyor! Dans eden kadın mı yoksa adam mı? Optik illüzyon testi ile gizli gücünüzü keşfedin…

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sandık görevlisi ücretleri 2024 kaç TL? Sandık başkanı, memur ve sorumlu ücretleri ve başvuru şartları
2
Benzin ve Motorine İndirim Geliyor! EPDK Başkanı Yılmaz Açıkladı: Rafinerilerden Güncelleme Bekliyoruz
3
Evi olana devlet kıyağı geldi! Ev sahipleri o masraftan tamamen kurtuldu!
4
Cezaevinde bulunan tutukluya uyuşturucu götürdüğü tespit edilen şahsa 15 yıl hapis istemi
5
Diyanet Başkanlığı Avukat Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundu
6
Hüsnü Şenlendirici AK Parti'den aday oluyor: Hangi bölge için adaylıkta bulunacağı belli oldu
7
İsrail işgali duruşmasının ikinci gününde Uluslararası Adalet Divanı Lahey'de toplandı

İlk gördüğünüz şey sizi anlatıyor! Dans eden kadın mı yoksa adam mı? Optik illüzyon testi ile gizli gücünüzü keşfedin…

Emeklilere 6000 TL'lik devlet kıyağı! Hesaplarınızı kontrol edin: O tarihte başvuran yaşadı

41.000 TL teminat bedelli dükkan satışa çıkartıldı! 170 metrekare dükkan sizleri bekliyor

Pegasus’ta KPSS’siz çılgın maaş ile personel alımı başladı! İlkokul mezunu olanlar başvurabilir…

Bugün ve yarın koşa koşa giden 4A 4B 4C'liye 8.000 TL ek ödeme! Ay sonuna kadar verilecek

Sandık görevlisi ücretleri 2024 kaç TL? Sandık başkanı, memur ve sorumlu ücretleri ve başvuru şartları

Eskişehir Odunpazarı’nda 52.500 TL’yi veren ev sahibi olacak! Vakıfbank ilgilisine duyurdu

Resimdeki gizli kurbağayı bulmak için 7 saniyeniz var! Sadece yüksek IQ'ya sahip olanlar başarabiliyor…

İstanbul, Ankara, İzmir için az önce duyuru geldi! Doğudan batıya geçiyor: Aman dikkat

Karayolları Genel Müdürlüğü memur alımı hakkında duyuru az geldi

İzlanda’dan gelen misafir! Şubat sonunda Türkiye’yi eve mahsur edecek…

Kia, Egea’ya gözdağı verdi! Stonic SUV modeli fiyatı düştü, EV6 elektrikli otomobilde de 250.000 TL indirim uyguladı!