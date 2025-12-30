Hüyük'te Çilek Hamlesi: Tersine Göç Umudu

Tarımın canlanışı ilçeye yeni bir yön veriyor

Konya'nın Hüyük ilçesi, son yıllarda yaşadığı nüfus kaybıyla gündeme gelirken, son dönemde ivme kazanan çilek üretimi ilçede tersine göç beklentilerini artırdı.

Resmi nüfus verilerine göre Hüyük'ün nüfusu 2007 yılında 20 bin seviyelerine yaklaşırken, yıllar içinde kademeli azalma göstererek 2024 itibarıyla yaklaşık 15 binlere geriledi. Bu düşüşte özellikle genç nüfusun eğitim ve istihdam nedeniyle ilçe dışına göç etmesi etkili oldu.

Son yıllarda ilçede hızla yayılan çilek üretimi, tarımsal gelirleri yükselterek ekonomik yapıda dikkat çekici bir dönüşüm başlattı. Artan gelirler sayesinde ilçe dışına göç yavaşlarken, bazı ailelerin yeniden Hüyük'e dönmeye başladığı gözlemlendi.

Uzmanlar ve yerel aktörler, Hüyük'teki çilek hareketliliğinin bölgenin sosyoekonomik geleceği için önemli bir fırsat sunduğuna dikkat çekiyor. Çilekle başlayan bu ekonomik canlanma, hem mevcut nüfusun yerinde kalmasını hem de potansiyel tersine göçün artmasını sağlayabilir.

Yerel yetkililer ve çiftçiler, üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve pazarlama kanallarını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırırken, Hüyük'ün yeniden canlılık kazanması için tarımsal faaliyetlerin kritik rol oynamaya devam edeceği vurgulanıyor.

