“Huzur İstanbul” denetimleri ile aranmakta olan 466 kişi yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetim ve çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranmakta olan 466 kişi yakalandı. İl genelinde toplam 219 noktada yapılan çalışmalar ve GBT kontrolü ile 628 kişinin arandığı ve 243 kişinin ise yoklamam kaçağı olduğu belirlendi. Bu kişilerden 466’sı ise yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan denetimlerde 67 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 220 fişek gibi silahların yanı sıra, 1 kilodan fazla uyuşturucu madde, 67 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışlardan elde edilen 260 bin lira civarında paraya da el konuldu.