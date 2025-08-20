DOLAR
40,92 -0,05%
EURO
47,66 0,09%
ALTIN
4.372,24 0%
BITCOIN
4.661.251,64 -0,38%

Huzur İstanbul Uygulamasında 705 Gözaltı: 292 Aranan Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da düzenlenen Huzur İstanbul uygulamasında 705 kişi gözaltına alındı; 373.233 GBT sorgulaması yapıldı, çok sayıda silah, uyuşturucu ve trafik cezası ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 11:39
Huzur İstanbul Uygulamasında 705 Gözaltı: 292 Aranan Şüpheli Yakalandı

Huzur İstanbul uygulamasında 705 kişi gözaltına alındı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Huzur İstanbul uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 292 şüpheli dahil olmak üzere toplam 705 kişi gözaltına alındı.

Uygulamanın iki aşaması ve katılım

Uygulama iki aşamalı olarak gerçekleştirildi. İlk aşama 20.00-22.00 saatleri arasında, 211 noktada ve 1442 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması şeklinde yapıldı. Operasyona bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşama ise 22.00-23.59 saatleri arasında umuma açık yerlere yönelik denetimlerle sürdürülmüş ve 1343 personel görev aldı.

Kimlik sorgulamaları ve gözaltılar

Uygulama kapsamında toplam 373 bin 233 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Bu kontroller sonucu çeşitli suçlardan aranan 292 şüpheli dahil olmak üzere 705 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilenler ve işlemler

Denetimlerde ele geçirilenler arasında 27 ruhsatsız tabanca, makinalı tabanca, 3 tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 2 silah, 51 fişek, 1200 gram uyuşturucu madde, 16 uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 23 bin 320 lira yer aldı.

Ekiplerce denetlenen 359 umuma açık iş yerinden birine işlem yapıldı. Uygulamada ayrıca 2 yabancı uyruklu kişi hakkında da işlem gerçekleştirildi.

Trafik denetimleri ve cezalar

Trafik uygulamalarında 42 bin 826 araç ile 3 bin 360 motosiklet kontrol edildi. Bu kontrollerde 1956 araç ve motosiklet ile 14 sürücü hakkında işlem yapıldı ve 8 araç trafikten men edildi.

Denetimler kapsamında toplam 1 milyon 170 bin 891 lira trafik cezası kesildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesindeki Huzur İstanbul uygulaması, kent genelinde güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma olarak kayda geçti.

İLGİLİ HABERLER

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım
2
Tebriz Çarşısı'nda Sadıkıyye Pazarı'nda Yangın: 7 Dükkan Zarar Gördü
3
Astoria Grande Amasra'ya 1117 Yolcu ve 444 Mürettebatla Geldi
4
Ankara ve Cakarta'dan Dostluk ve İşbirliği Ön Protokolü
5
Herat'ta Otobüs Kazası: 79 Afgan Göçmen Hayatını Kaybetti
6
Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı
7
Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda hayatını kaybeden Cengiz Kalyoncu Gaziantep'te defnedildi

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi