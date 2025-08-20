Huzur İstanbul Uygulamasında 705 Gözaltı: 292 Aranan Şüpheli Yakalandı

Huzur İstanbul uygulamasında 705 kişi gözaltına alındı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Huzur İstanbul uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 292 şüpheli dahil olmak üzere toplam 705 kişi gözaltına alındı.

Uygulamanın iki aşaması ve katılım

Uygulama iki aşamalı olarak gerçekleştirildi. İlk aşama 20.00-22.00 saatleri arasında, 211 noktada ve 1442 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması şeklinde yapıldı. Operasyona bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşama ise 22.00-23.59 saatleri arasında umuma açık yerlere yönelik denetimlerle sürdürülmüş ve 1343 personel görev aldı.

Kimlik sorgulamaları ve gözaltılar

Uygulama kapsamında toplam 373 bin 233 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Bu kontroller sonucu çeşitli suçlardan aranan 292 şüpheli dahil olmak üzere 705 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilenler ve işlemler

Denetimlerde ele geçirilenler arasında 27 ruhsatsız tabanca, makinalı tabanca, 3 tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 2 silah, 51 fişek, 1200 gram uyuşturucu madde, 16 uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 23 bin 320 lira yer aldı.

Ekiplerce denetlenen 359 umuma açık iş yerinden birine işlem yapıldı. Uygulamada ayrıca 2 yabancı uyruklu kişi hakkında da işlem gerçekleştirildi.

Trafik denetimleri ve cezalar

Trafik uygulamalarında 42 bin 826 araç ile 3 bin 360 motosiklet kontrol edildi. Bu kontrollerde 1956 araç ve motosiklet ile 14 sürücü hakkında işlem yapıldı ve 8 araç trafikten men edildi.

Denetimler kapsamında toplam 1 milyon 170 bin 891 lira trafik cezası kesildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesindeki Huzur İstanbul uygulaması, kent genelinde güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma olarak kayda geçti.