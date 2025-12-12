Hz. Mevlana 752. Vuslat Yıldönümünde Kasımpaşa Mevlevihanesi'nde Anıldı

Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen anma programı yoğun katılımla gerçekleşti

İstanbul Beyoğlu’nda, Hazreti Mevlana Celaleddin-i Ruminin 752. vuslat yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliği, Beyoğlu Belediyesi tarafından Kasımpaşa Mevlevihanesinde gerçekleştirildi.

Programa Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, farklı dinlere mensup cemaat liderleri, konsoloslar ile iş, sanat ve medya camiasından davetliler katıldı.

Programda konuşan Sefer Karaahmetoğlu, insan ve erdem üzerine şu değerlendirmelerde bulundu: 'İnsanı insan yapan ne makam, ne maldır. İnsana değer katan sadece gönlünün genişliği ve sevgisinin değeri. Dün olduğu gibi bugün de hazretlerin öğütlerine bir kez daha kulak vermek gerekir. Üzerine düşünmek önemini anlamak gerekir. Bizler de onun bıraktığı mirası anmak, anlamak ve kendi yön dünyamıza yerleşmek için buradayız. O yüzden bugün kibri, öfkeyi ve kırgınlıkları bir kenara bırakıp, hoşgörüyle ve merhametle yeniden dirilmeyi dileyelim.'

Başkan Vekili Karaahmetoğlu, Mevlana'nın yol gösterici sözünü de hatırlatarak, 'Bir mum, diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez' dedi ve katılımcılara ışığı birbirlerinden esirgememe çağrısı yaptı.

Etkinlik, Mevlana'nın hoşgörü, sevgi ve merhamet mesajlarını ön plana çıkarırken, katılımcılar arasında birlik ve barış vurgusu yapıldı.

