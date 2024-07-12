Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

IBAN ile para gönderenler dikkat! Yeni zorunluluklar kapıda!

Son günlerde işletmelerin IBAN üzerinden ödeme alma oranı hızla artarken, bu durum vergi denetimleri açısından önemli sorunlar doğuruyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıtdışı kazançları önlemek amacıyla denetimlerini sıkılaştırma kararı aldı. Tüketicilerin de IBAN ile yapılan ödemelerde dikkatli olmaları ve hizmet detaylarını açıklama kısmında belirtmeleri gerekiyor.

Yayın Tarihi: 12.07.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 13:52
IBAN ile para gönderenler dikkat! Yeni zorunluluklar kapıda!

Son dönemlerde işletmelerin ödeme yöntemleri arasında IBAN kullanımı giderek yaygınlaşmakta. Ancak bu durum, hem tüketiciler hem de vergi denetimleri açısından bazı sorunlar ortaya çıkarıyor. İşletmeler, kredi veya banka kartları yerine doğrudan banka hesaplarına ödeme almayı tercih ederken, bu eğilimin sonuçları dikkat çekiyor.

Denetim ve danışmanlık şirketleri, işletmelerin doğrudan banka hesaplarına yapılan ödemeleri tercih etmelerinin, banka komisyonlarından ve vergi yükümlülüklerinden kaçınma çabasıyla bağlantılı olduğunu vurguluyor. Bu durum, düzenli vergi ödeyen diğer işletmeler için haksız rekabet koşulları yaratmakta ve kayıtdışı ekonominin büyümesine katkıda bulunmakta.

Uzmanlar, tüketicilere IBAN ile ödeme yaparken dikkatli olmalarını öneriyor. Ödeme açıklamasına hizmetin detaylarının yazılması, olası anlaşmazlık durumlarında kanıt sunma açısından oldukça önemli. Tüketicilerin, herhangi bir sorunla karşılaştıklarında bu bilgileri kullanabilmeleri gerekmekte.

Ayrıca, işletmelerin IBAN ile doğrudan ödeme alması durumunda kesinlikle fiş veya fatura düzenlemeleri gerektiği de vurgulanıyor. Aksi takdirde, yasal yaptırımlarla karşılaşmaları kaçınılmaz olacak.

İLGİLİ HABERLER

18 yaş üzeri sağlık personeli alımı! En az ilkokul mezunları başvurabilecek

Kiracılar pürdikkat kesilecek! Geçmişte yapsanız dahi IBAN detayı pahalıya patlayacak

3 Gün sonra zamlı ödemeler başlıyor! Hemen TCKN ile takip edin

En az lise mezunu olmak şart! Et ve Süt Kurumu kadrolu personel alımını duyurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

18 yaş üzeri sağlık personeli alımı! En az ilkokul mezunları başvurabilecek

Kiracılar pürdikkat kesilecek! Geçmişte yapsanız dahi IBAN detayı pahalıya patlayacak

Toyota'dan galericileri alt edecek kampanya! Cherry'den bile daha ucuz SIFIR ARAÇ

Emekli maaşı alan herkese 30.000 TL ödeme sözü! Tek işlemi yapmak yetiyor

Devlet Su İşleri personel alımına start verdi! 18-35 yaş arası başvuru şartlarına dikkat

4A- 4B- 4C'liye Temmuz müjdesi! Zam sonrası ek ödemelerde zam onayı! Temmuz maaşlarında ödeniyor

Sigaraya tokat gibi zam geldi! 10 TL'lik zamla sigara fiyatları sil baştan değişti

Banka banka gezmeye son! O banka anında 100.000 TL kredi veriyor: Genç, yaşlı ayrımı yok

3 Gün sonra zamlı ödemeler başlıyor! Hemen TCKN ile takip edin

Büyükşehir belediyesine KPSS şartsız personel alımı! Yüksek maaş fırsatı verilecek

Severek tükettiğiniz o besinler midenizi deliyor! Öğrenince bir daha evinize sokmayacaksınız

En az lise mezunu olmak şart! Et ve Süt Kurumu kadrolu personel alımını duyurdu