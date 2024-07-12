IBAN ile para gönderenler dikkat! Yeni zorunluluklar kapıda!

Son dönemlerde işletmelerin ödeme yöntemleri arasında IBAN kullanımı giderek yaygınlaşmakta. Ancak bu durum, hem tüketiciler hem de vergi denetimleri açısından bazı sorunlar ortaya çıkarıyor. İşletmeler, kredi veya banka kartları yerine doğrudan banka hesaplarına ödeme almayı tercih ederken, bu eğilimin sonuçları dikkat çekiyor.

Denetim ve danışmanlık şirketleri, işletmelerin doğrudan banka hesaplarına yapılan ödemeleri tercih etmelerinin, banka komisyonlarından ve vergi yükümlülüklerinden kaçınma çabasıyla bağlantılı olduğunu vurguluyor. Bu durum, düzenli vergi ödeyen diğer işletmeler için haksız rekabet koşulları yaratmakta ve kayıtdışı ekonominin büyümesine katkıda bulunmakta.

Uzmanlar, tüketicilere IBAN ile ödeme yaparken dikkatli olmalarını öneriyor. Ödeme açıklamasına hizmetin detaylarının yazılması, olası anlaşmazlık durumlarında kanıt sunma açısından oldukça önemli. Tüketicilerin, herhangi bir sorunla karşılaştıklarında bu bilgileri kullanabilmeleri gerekmekte.

Ayrıca, işletmelerin IBAN ile doğrudan ödeme alması durumunda kesinlikle fiş veya fatura düzenlemeleri gerektiği de vurgulanıyor. Aksi takdirde, yasal yaptırımlarla karşılaşmaları kaçınılmaz olacak.

