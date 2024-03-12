İBB Başkan Adayı Kurum, Sahuru Öğrenci Evinde Yaptı: Gençlerle Playstation Oynayıp Menemen Yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Ramazan'ın İlk Sahurunu Gençlerle Paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Ramazan ayının ilk günlerinde Beyoğlu'nda gençlerle bir araya geldi. Beyoğlu'nda bulunan Camiikebir Camii'nde kıldığı teravih namazının ardından Kasımpaşa esnafını ziyaret eden Kurum, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.





Ziyaret sırasında bir kafeyi ziyaret eden ve gençlerle langırt oynayan Kurum, daha sonra bir hukuk fakültesi öğrencisi olan Feritcan Başaranoğlu'nun kendisini sahura davet etmesi üzerine, öğrencinin evine misafir oldu.

Öğrencilerle sohbet eden Murat Kurum, gençlerin beklenti ve taleplerini dinleyerek, onlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Kurum, gençlerin sorularını içtenlikle yanıtlayarak onların görüşlerine değer verdi.





Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan'ın da eşlik ettiği ziyarette, Murat Kurum, gençlere yönelik vaatlerini paylaştı. Bu kapsamda, gençlere yönelik eğitim, iş ve kariyer fırsatlarına vurgu yapan Kurum, gençlerin katılımını ve etkin rol almasını önemseyerek onlara destek sözü verdi.

Özellikle gençler arasında kararsız seçmen olan bir hukuk fakültesi öğrencisiyle yapılan sohbetin ardından, Kurum'un olumlu etkilemesi ve vaatleriyle genç öğrencinin ikna olması dikkat çekti.

Sahur programında gençlerle bir araya gelerek onlara destek vaat eden Murat Kurum, gençlerin beklentilerini dikkate alacaklarını ve gençliği yönlendirecek projeleri hayata geçireceklerini belirtti.

Bu anlamlı ziyaretin sonunda gençlerle birlikte playstation oynayan ve onlara mutfağa girerek menemen yapma şansı tanıyan Murat Kurum, öğrenci evinden ayrılarak Beyoğlu'nda gerçekleştirdiği etkinliklere devam etti. Bu ziyarete eşlik eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ergün Turan ve AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Cem Çekerek de etkinlik boyunca Kurum'a eşlik etti.