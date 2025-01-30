İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Aday Belirleme Sürecini Değerlendirdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Önemli Açıklamalar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı videolu açıklamalarda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son derece demokratik bir cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecini başlattığını vurguladı. İmamoğlu, partinin 1 milyon 600 bin üyesinin ön seçimlerde aday belirleyeceğini belirtti.

Demokratik Uygulama ve Devrim Niteliği

İmamoğlu, ''Ülkemiz tarihinde ilk defa yapılacak olan bu demokratik uygulama, yakın geleceğimiz adına tam bir devrimdir. O yüzden partimizin bu kararını en güçlü bir şekilde destekliyorum.'' ifadelerini kullandı. Bu süreçte tüm üyelerin ilk günkü heyecanla tamamlayacağını ifade eden İmamoğlu, yolun zorluklarla dolu olduğunu da ekledi.

Yargı Bağımsızlığı ve İfade Verme Süreci

İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturmalara da değinerek, ''Yarın sabah Çağlayan Adliyesi'nde olacağım. Yargının bağımsız olmasını istediğim için ifadem alınacak.'' dedi. Ayrıca, yaşanan adaletsizliklere karşı duracaklarını belirtti ve yargı bağımsızlığının herkes tarafından güvenilir olması gerektiğini vurguladı.

İmamoğlu, bu süreçte partisine ve destekçilerine olan güveninin tam olduğunu belirtirken, kendisine ve edilmek istenen baskılara karşı dimdik duracağını ifade etti.