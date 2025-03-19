İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 Şüpheliye Gözaltı Kararı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Gözaltı Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 kişinin gözaltına alınmasına yönelik karar verdi. Şüpheliler, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi ciddi suçlamalarla karşı karşıya.

Suçlamaların Arka Planı

Başsavcılık bünyesindeki bir açıklamada, CHP içinde yer alan "para sayma" görüntülerinin soruşturulması sonucu tanıklar tarafından yapılan ifadelerin önemli rol oynadığı belirtildi. İlgili ifadelerde, İmamoğlu ve etrafındaki kişilerin iş insanlarını para vermeye zorladıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri iddia ediliyor.

Soruşturmanın Detayları

Açıklamada, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren kendisine bağlı kişileri görevlendirdiği ve bu kişilerin İBB Başkanlığı döneminde birçok usulsüz ihale gerçekleştirdiği tespit edildi. Bu suç örgütü üyeleri, belediyenin iştiraklerinden usulsüz ihalelere katılarak kanunsuz kazanç sağladı.

Örgüt üyelerinin, gerçekleştirilen işler için yüksek fiyatlı teklifler vererek piyasa değerinin çok üzerinde işler aldıkları ve bu ihalelerin birçoğunun eksik veya hayali olduğu ifade edildi. Bunların yanı sıra, naylon fatura düzenleyerek elde ettikleri paraların hem kişisel zenginleşme hem de örgüt faaliyetlerinde kullanıldıkları belirtildi.

Kişisel Veri Suistimali ve Rüşvet İddiaları

Şüphelilerin, İstanbul çapında yaşayan vatandaşların kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde topladıkları ve bu verilerle örgütün çalışmaları için fayda sağladıkları kaydedildi. Ayrıca, Medya AŞ, Kültür AŞ, KİPTAŞ ve İSFALT gibi kuruluşlardan alınan ihalelerden elde edilen avans ödemelerinin, İmamoğlu’na ait inşaat projelerine akıtıldığı veya çeşitli firmalara mal devrinin yapıldığı öğrenildi.

Gözaltına Alma İşlemleri Başladı

Açıklamada belirtilen suçlamalarla bağlantılı olarak bazı şüphelilerin gözaltına alındığı bilgisi geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, soruşturma kapsamında eş zamanlı operatif işlemler gerçekleştiriyor.