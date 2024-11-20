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İBB Başkanı İmamoğlu'nun İhale Davasında Erteleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ihaleye fesat karıştırma suçundan yargılandığı davada duruşma 8 Ocak 2025'e ertelendi.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 17:36
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 17:36
İBB Başkanı İmamoğlu'nun İhale Davasında Erteleme

İmamoğlu'nun Yargı Süreci Devam Ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde şartları sağlanmayan bir firmaya ihale verdiği iddiaları nedeniyle yargılanmasına devam ediliyor. Mahkeme, duruşmayı erteleyerek cumhuriyet savcısına mütalaasını hazırlaması için süre verilmesine karar verdi.

Sürecin Detayları

Duruşma, Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti. İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu tutuksuz yargılanan 7 sanığın avukatları ile davaya müdahil İçişleri Bakanlığı'nın avukatı da duruşmaya katıldı. Savcı, geçici olarak görevlendirildiğini ve dosyanın kendisine tevdi edilmesini talep etti.

İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, savcının dosyaya hakim olmadan mütalaa hazırlamasının sağlıklı olmadığını ifade etti. Diğer sanıkların avukatları da, savcının izni bittiğinde duruşmanın yapılmasını ve mütalaanın sunulmasını talep etti.

Mahkeme, bu talepleri reddederek, duruşmayı 8 Ocak 2025'e erteledi. Duruşmaya, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik gibi bazı parti üyeleri de izleyici olarak katıldı.

İddianamede Yer Alan İddialar

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İçişleri Bakanlığı bir ihbarcı olarak yer alırken, sanıklar arasında İmamoğlu ile birlikte Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam bulunuyor. İddianamede, 29 Aralık 2015'te gerçekleştirilen bir ihale süreci ele alınıyor.

İddianamede, “Sanıklar, ihale alıcısı bir firma lehine ancak kamu zararına neden olacak şekilde hareket ederek, ihaleye katılma yeterliliğine sahip olmayan kişilerin katılmasını sağladı” denilerek, kamu kurumuna zarar verilmesi vurgulanıyor. Sanıklara, ihaleye fesat karıştırma suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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