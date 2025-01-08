İBB Başkanı İmamoğlu'nun İhaleye Fesat Karıştırma Davasına Devam Edildi

İmamoğlu'nun İhaleye Fesat Karıştırma Davası Devam Ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde girdiği bir ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla yargılanmaya devam ediyor. Dava, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle bulunuyor.

Duruşma Detayları

Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu tutuksuz 7 sanığın avukatları ve müdahil İçişleri Bakanlığı avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısı, bazı sanıkların başka bir davada da sanık olarak bulunduğunu ve iki dosya arasında bağlantı olabileceğini ifade ederek duruşmanın birleştirilmesi talebinde bulundu. Mahkeme ise duruşmayı erteleyerek savcıya bir sonraki celsede mütalaasını açıklaması için süre verdi.

CHP Grup Başkanvekili Günaydın'dan Açıklama

Duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İmamoğlu'nun hakkında açılan davanın temellendirilmesinin yanıltıcı olduğunu ifade etti. Günaydın, 2015 yılında gerçekleştirilen bir ihale üzerinden açılan davanın aslında sonuçsuz kalması gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca, bilirkişi heyetinin kamu zararı olmadığı yönündeki raporlarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.

Davanın İddianamesi ve Suçlamalar

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İçişleri Bakanlığı ihbarcı olarak yer alırken, sanıklar arasında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 7 kişi yer alıyor. İddianamede, 29 Aralık 2015 tarihinde düzenlenen ihalede İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde diğer sanıkların belediye müdürü ve personeli olarak görev yaptığı belirtiliyor.

İddianamede, sanıkların ihale alıcısı bir firma lehine, kamu zararına neden olacak şekilde belirli eylemler gerçekleştirdikleri, bunun sonucunda Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'nın 250 bin 86 lira fazla ödeme yaptığı vurgulanıyor. Sanıklar hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.