İBB Başkanı İmamoğlu, Para Sayma Görüntülerine İlişkin Açıklama Yaptı: "Kumpasla Seçim Kazanacaklarını Sanıyorlar"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen başlatılan soruşturmaya dair açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, İSTAÇ Endüstriyel Atık Termal Bertaraf Tesisi Açılışı'nda yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Siyasi yol arkadaşlarım var o görüntüde. Seçime 20 gün kala İstanbul CHP İl Başkanlığı'nın satın alma sürecindeki bir hukuk ofisinde yapılan bir işlemin, ki benim çok değer verdiğim siyasi yol arkadaşlarım var o görüntüde, o görüntü üzerinden siyasi yaygara çıkarmaya çalışanların kötülükçü akılları var. Bu yaygara ile servis edilmesi... Bunu tabii birkaç meczubun 'buradan Ekrem'e ne sıçratır, nasıl bir leke, iz bırakırız' anlayışıyla koca koca kanallarda bir yerinden 'Ekrem'e çamur sıçratma' çabası içinde oldular. Bunlar alıştığımız şeyler... Bunlar kul hakkı yemekten imtina etmeyen, kumpasla seçim kazanmaya çalışanlar. Allah memleketimizi de, beni de bu insanlardan korusun. Zannediyorlar ki; Ekrem yılacak. Yılmaz. O, bir avuç insanı süründüre süründüre yıldıracak, göreceksiniz.





Tabi bunlar alıştığımız şeyler. Ramazan'ın ilk günü seçimi iptal ederek tarihe geçen o dönemin içinde olan herkes, çaldılar diyen, hırsız diyen işin en başındaki kişi Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere, aday da dahil olmak üzere o siyasi partinin bütün bakanları hepsi dahil olmak üzere hepsi sebep olmuşlardır. Sonra bu kararı alanlar. Türkiye Cumhuriyeti demokrasi tarihine kara bir leke olarak kaydolmuşlardır. Bu izi silemeyecekler. Ben de Allah'a şükür hak yemedim, hak da yemem hak da yedirmem diyerek tarihe geçmenin onurunu yaşıyorum. Bunlar kumpasla seçimi kazanacağını zanneden bu uğurda hak yemekten de imtina etmiyorlar.

Ben İstanbul Belediye başkanlığı İstanbul'un muhafızı olmak olarak tarif ediyorum. Biz 5 yıldır bu anlayışla çalışıyoruz. İstanbul'un tarihi zenginliklerinin rant uğruna talan edilmesine karşı muhafızlık yapıyoruz. İstanbulluların iradesinin yok sayılmasına karşın güçlü bir muhafızlık yapıyoruz."