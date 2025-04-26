İBB Başkanvekili Nuri Aslan: "Adaleti Savunmaya Devam Edeceğiz"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, yürütülen yolsuzluk soruşturmasına ilişkin düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Aslan, yaptığı konuşmada, "Sağduyuyu, hakkaniyeti ve adaleti savunmaya devam edeceğiz. Toplumun tüm kesimlerini bu süreçte hukuk ilkelerine ve ortak vicdana sahip çıkmaya davet ediyoruz" dedi.

İBB'nin Saraçhane binasında gerçekleştirilen basın toplantısında, gözaltına alınan görevlilerin tamamen yasal çerçevede hareket ettiğini vurgulayan Aslan, "Bu kişilerin hepsi çağrıldıklarında ifade vermeye hazır bireylerdir" sözlerine yer verdi. Aslan, gözaltı işlemlerinin aileler üzerinde yarattığı travmaya da dikkat çekerek, "Sabah erken saatlerde gerçekleştirilen gözaltı işlemleri aileler üzerinde ağır travmatik etkiler yaratmaktadır", şeklinde konuştu.

İBB olarak hukukun üstünlüğüne ve kamu yararına bağlı kalmaya özen gösterdiklerini aktaran Aslan, "İstanbul halkı için hizmet üretmeye devam ediyoruz. Sürecin şeffaf ve adil biçimde yürütülmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Soruşturma ile İlgili Detaylar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere, haklarında gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 50'si gözaltına alınmış durumda. Şüpheliler, "suç örgütü yöneticisi olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" gibi ağır suçlamalarla karşı karşıya.

İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda döviz, Türk lirası ve şirketlere ait kaşeler ele geçirildi. Firari olan 3 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde işlemlerine başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, İBB'nin Saraçhane'deki binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.