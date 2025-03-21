İBB'de Yolsuzluk ve Terör Soruşturmalarında Kritik Gelişmeler

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında 87 şüpheli gözaltında, ifade işlemleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 09:44
İBB'de Yolsuzluk ve Terör Soruşturmalarında Kritik Gelişmeler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemlerinin devam ettiğini duyurdu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve toplamda 99 şüpheli hakkında başlatılan soruşturmalar, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarını kapsamaktadır. Ayrıca İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da dahil olmak üzere 7 şüpheli hakkında, PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek suçlamasıyla soruşturmalar sürdürülmektedir.

Operasyon çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen gözaltındaki isimler arasında, İBB Başkanı İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Şahan ve şarkıcı Ercan Saatçi bulunan şüpheliler yer almaktadır.

87 şüpheli gözaltında bulunurken, yolsuzluk soruşturması kapsamında İmamoğlu da dahil olmak üzere 83 şüpheli gözaltına alınmış, 10 şüphelinin firari olduğu ve 7 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edilmiştir. Terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etmek suçundan yürütülen soruşturmada ise İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheliden 4'ü gözaltına alınmış, 3 şüpheli firari durumdadır.

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