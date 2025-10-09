İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

İBB, 2025-2026 'Genç Üniversiteli Eğitim Desteği' ile 100 bin öğrenciye kişi başı 20.000 TL verecek. Başvurular 23 Eylül'de başladı, son gün 17 Ekim 2025.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 11:45
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için hazırladığı Genç Üniversiteli Eğitim Desteği projesi, İstanbul'da öğrenim gören yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor. Proje kapsamında 100 bin öğrenciye, kişi başı 20.000 TL karşılıksız burs verilmesi hedefleniyor.

Program ve Bütçe

İBB, sosyal belediyecilik anlayışıyla eğitime yaptığı katkıyı artırarak devam ettiriyor. Bu yıl proje için ayrılan 2 milyar TL bütçe ile belirlenen şartları taşıyan öğrencilere maddi destek sağlanacak. Ödemelerin eğitim yılı içinde iki döneme bölünerek yapılacağı; her dönemde 10.000 TL olacak şekilde yatırılacağı öngörülüyor.

Başvuru Tarihleri

Başvurular 23 Eylül 2025 tarihinde başladı. Başvurularını henüz tamamlamayan öğrenciler için son tarih 17 Ekim 2025 olarak açıklandı.

Başvuru Nasıl Yapılır?

İBB burs başvuru süreci tamamen dijital ortamda yürütülüyor. Adaylar, herhangi bir kuruma gitmeden başvurularını online olarak tamamlayabiliyor. Başvurular İstanbul Senin mobil uygulaması üzerinden veya gencuniversiteli.ibb.istanbul web portalı aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.

Başvuru Şartları

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve öğrenci veya ailesinin (anne-baba vefat durumunda yakınının) İstanbul'da ikamet etmesi gerekmektedir.

• Eğitim durumları: Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından birinde aktif öğrenci olmak zorunludur.

• Yaş koşulu: Ön lisans ve lisans öğrencileri için 30 yaşını, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 40 yaşını doldurmamış olmak gerekir.

• Normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam ediyor olmak şarttır.

• Üniversite türü: Devlet üniversitesinde okumak veya vakıf/özel bir üniversitede %100 burslu olarak öğrenim görüyor olmak gereklidir.

• Akademik başarı: Ara ve son sınıf öğrencilerinin yıl sonu başarı notunun 100'lük sistemde en az 53 veya 4'lük sistemde en az 2,00 olması isteniyor.

• Gelir beyanı: Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olduğunu beyan etmek zorunludur.

Sonuçların Açıklanması

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci başlayacak. İBB yetkilileri henüz kesin bir sonuç açıklama tarihi vermedi; ancak sonuçların mümkün olan en kısa sürede ilan edileceği belirtildi. Sonuçlar İstanbul Senin uygulaması ve gencuniversiteli.ibb.istanbul portalı üzerinden duyurulacak.

İlgili öğrencilerin başvurularını zamanında tamamlamaları ve başvuru koşullarını dikkatle incelemeleri önem taşıyor.

