İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!

İBB'den Çocuklar için Yaz Döneminde Doğa Kampı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yaz aylarında çocukların doğayla iç içe, eğitici ve eğlenceli vakit geçirmesi için merakla beklenen projesini hayata geçirdi. 9-13 yaş arası çocuklar için düzenlenen ve tamamen ücretsiz olan İBB Doğa Kampı, kapılarını açıyor. Beykoz'un eşsiz doğasında, Mete Gazoz Tesisleri'nde gerçekleşecek bu günübirlik kamp, çocuklara unutulmaz bir yaz deneyimi vaat ediyor. Başvurular 28 Temmuz itibarıyla başlamış durumda ve kontenjanlar sınırlı! İşte ebeveynlerin bilmesi gereken tüm detaylar...

İBB Doğa Kampı Nedir?

İBB tarafından titizlikle hazırlanan kamp programı, çocukların hem zihinsel hem de fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak dopdolu etkinliklerle bezendi. Şehrin gürültüsünden ve teknolojinin esaretinden uzaklaşacak olan çocuklar, gün boyunca doğanın tadını çıkarırken yeni beceriler edinecek.

Kamp programında; masa tenisi, badminton gibi salon sporları, satranç gibi zeka oyunları, koordinasyon ve parkur etkinlikleri ile atalarının sporu okçuluk; birçok eğlenceli etkinlik mevcut. Bunun yanı sıra çocukların yaratıcılıklarını geliştireceği ritim, el sanatları, ahşap ve taş boyama atölyeleri ile sanatsal yönleri de desteklenecek. En can alıcı noktası ise çocuklara temel kampçılık becerileri kazandıracak doğa atölyeleri ve açık hava oyunları olacak.

İBB Doğa Kampı Başvuru Şartları

İBB doğa kampı projesinden İstanbul'da ikamet eden 9, 10, 11, 12 ve 13 yaşlarındaki tüm çocuklar faydalanabilecek. Tamamen ücretsiz olarak sunulan bu eşsiz fırsat, çocukların sosyalleşmesi, yeni arkadaşlıklar kurması ve takım çalışmasını öğrenmesi için de önemli bir platform olacak. Günübirlik olarak düzenlenen kamp, 4-29 Ağustos tarihleri arasında hafta içi her gün devam edecek.

İBB Doğa Kampı Başvurusu Nasıl Yapılır?

28 Temmuz 2025 Pazartesi günü itibarıyla başlayan başvurular, İBB'nin özel olarak bu kamp için hazırladığı dogakampi.ibb.istanbul internet adresi üzerinden online olarak alınmaktadır.

Ulaşım, Yemek ve Kıyafet İBB'den

İBB Doğa Kampı'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri de ailelere sunduğu büyük kolaylıktır. Kampa katılım hakkı kazanan çocukların tüm ihtiyaçları İBB tarafından karşılanıyor. Çocukların kamp alanına ulaşımı, gün içerisindeki beslenme programı (öğünler) ve kamp süresince giyecekleri özel kamp kıyafetleri tamamen ücretsiz olarak temin edilecektir.