İBB'den amatör spor kulüplerine 200 binden fazla malzeme desteği

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan: İstanbul'u spor kenti yapma hedefi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan yaptığı açıklamada bu yıl 17 branşta ve 66 farklı kalemde 200 bini aşkın malzemeyi amatör kulüplere ulaştıracaklarını bildirdi.

Malzeme dağıtım töreni, Sultangazi'deki İBB Cebeci Spor Kompleksi Tesisleri'nde gerçekleştirildi ve törende 20 spor kulübü temsilcilerine destek kolileri verildi.

Törende konuşan Aslan, İBB olarak amatör spor kulüplerine destek vermeye devam edeceklerini vurgulayarak, "2024 yılında 1050 kulübümüze destek olduk. Bu yıl da 17 branşta, 66 farklı kalemde 200 binden fazla malzemeyi kulüplerimize ulaştırıyoruz. Bu yolda yalnız yürümüyoruz, sporcularımız, antrenörlerimiz ve mahallelerdeki çocuklarımızla birlikte ilerliyoruz." dedi.

Aslan, İstanbul'un olimpiyat meşalesini yakacağı güne inandığını belirterek, "2027 Avrupa Oyunları"na ev sahipliği yapmalarının "2036 Olimpiyatları" yolunda güçlü bir adım olduğunu kaydetti.

Törende Pertevniyal Spor Kulübü Kadın Voleybol ile Beylikdüzü Spor Kulübü futbol takımlarına sembolik destek kolileri takdim edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB'nin Sultangazi'deki İBB Cebeci Spor Kompleksi Tesisleri'nde düzenlen 20 spor kulübüne malzeme dağıtım törenine katılarak konuşma yaptı.