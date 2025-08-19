İBB'den Silivri'de Çiftçilere Kışlık Sebze Fidesi Desteği

Silivri Yeni Mahalle Pazar ve Etkinlik Alanı'nda düzenlenen törende dağıtım yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Silivri'de bazı çiftçilere kışlık sebze fidesi dağıtımı gerçekleştirildi. Etkinlik, Silivri Yeni Mahalle Pazar ve Etkinlik Alanı'nda yapıldı.

Törende konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, 191 bin 258 dekar alanda yüzde 100 hibeyle şehrin tarım alanlarının yüzde 25'ine dokunmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Aslan, 2021'de başlattıkları kışlık sebze fidesi desteğini aralıksız sürdürdüklerini belirterek, sağlanan fideler hakkında şunları ifade etti: 'Brokoli, karnabahar, kıvırcık marul, kara lahana, beyaz lahana ve kırmızı lahana fidelerini çiftçilere ulaştırdık. Ekim ayında da seralar için kışlık sebze fidesi dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bu yıl toplamda 1754 çiftçimize, 7 milyon 861 bin adet kışlık sebze fidesi desteği sunacağız. Böylece 2020'den bugüne yazlık ve kışlık sebze fidesi desteğimiz 70 milyon adede ulaşacak. 2020 yılında 693 olan destek verdiğimiz çiftçi sayısını da bugün 9 bin 843'e çıkardık.'

İstanbullu çiftçilerin girdi maliyetlerini azaltmayı ve üretimden çekilenleri tarıma yeniden teşvik etmeyi amaçladıklarını vurgulayan Aslan, sağlanan diğer destekleri de sıraladı: 12 bin 367 torba yağlık ayçiçeği, 3 milyon 78 bin 875 kilogram ekmeklik buğday, 1 milyon 262 bin 850 kilogram arpa, 395 bin 200 kilogram yulaf ve 25 bin 250 kilogram bakliyat tohumu.

Ayrıca çiftçilere verilen başka destekler arasında 4 milyon 998 bin 500 kilogram kuzu besi yemi, 6 milyon 153 bin 400 kilogram büyükbaş sığır ve manda süt yemi, 197 bin 400 kilogram arı yemi, 7 bin 374 torba silajlık mısır tohumu, 963 bin 515 litre mazot, 234 bin 300 kilogram kompoze gübre, 74 bin 450 kilogram toz gübre, 361,6 kilometre damla sulama hortumu ve 2 bin 747 kilometre malç naylonu yer aldı.

İBB'nin desteğiyle İstanbul'da tarımın yeniden canlandırıldığını belirten Aslan, hedeflerinin 9 bin 800 üreticiden 25 bin üreticiye ulaşmak olduğunu ve toprağın bereketini koruyacaklarını söyledi.

Konuşmanın ardından Aslan, törende bazı çiftçilere kışlık fide dağıtımı gerçekleştirdi.