İBB Meclisi Çoğunluk Sağlanamayınca Toplanamadı

İBB Meclisi çoğunluk sağlanamayınca toplantıyı gerçekleştiremedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, eylül ayı toplantılarının birinci oturumu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasındaki Meclis Salonu'nda yapılamadı.

Gümüşdağ: Oturuma çarşamba gününe ara veriyorum

İBB Meclisi 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ, kürsüye çıkarak toplantıyı açtı. Gümüşdağ, "Meclis'imizi oturum için çağırdık ama maalesef sizlerin de gördüğü gibi yoklama defterine bakıldığında yeterli çoğunluk sağlanamadığından Meclis'imize çarşamba gününe toplanmak üzere ara veriyorum." diyerek salondan ayrıldı.

AK Parti'den sert tepki: Meclis, İstanbul'un sorunlarını çözmek için var

Toplantının ardından gazetecilere konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş, Cumhur İttifakı üyelerinin Meclis'i çalıştırmak üzere hazır bulunduğunu ancak CHP üyeleri ve CHP Meclis Başkanvekili'nin siyasi iç çekişmeler nedeniyle salonda olmadığını belirtti.

Gökkuş, İBB Meclisinin 16 milyon İstanbullunun ortak iradesini temsil eden Türkiye'nin en büyük ikinci Meclisi olduğunu vurgulayarak, "Bu Meclis'in varlık sebebi İstanbul'un sorunlarını çözmektir" dedi ve şunları ekledi: "Bugün bu kadar büyük bir öneme sahip olan İBB Meclisinin siyasi hesaplar uğruna çalıştırılmamak istenmesi İstanbul halkına yapılmış büyük bir haksızlıktır. Şehrin Meclis'ini kapalı tutmak aslında İstanbul'u kapalı tutmaktır."

Gökkuş, Meclislerin demokrasinin kalbi olduğuna dikkat çekerek tarihsel örnekler verdi ve 15 Temmuz hain darbe girişinde dahi TBMM'nin çalıştığını hatırlattı. Bugün ise olağanüstü bir durum bulunmadığını belirten Gökkuş, "Sırf siyasi kaygılar ve CHP Grubunun iç çekişmeleri sebebiyle İstanbul Büyükşehir Meclisini işlevsiz kılmak, kapalı tutmak, demokrasiye gölge düşürmektir" ifadelerini kullandı.

Gökkuş son olarak, Cumhur İttifakı grubu olarak Meclis'in asli görevini yerine getirmek üzere hazır olduklarını ve "Meclis çalışmalı, İstanbul'un sorunları konuşulmalı, 16 milyonun sorunları çözülmelidir" çağrısını yineledi.

