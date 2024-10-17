İBB Meclisi'nde İETT İhaleleri Üzerine Tartışmalar

İBB Meclisinde İETT İhaleleri Tartışıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Ekim ayı toplantılarının üçüncü oturumunu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirdi. Bu oturumda, İETT'nin bakım ve onarım ihaleleri üzerine tartışmalar yaşandı.

İDDİALAR GÜNDEMDE

AK Parti'li Meclis Üyesi Ahmet Ocakçı, İETT'nin bakım ve onarım ihalelerinin, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı firmanın eline geçtiği iddiasında bulundu. Ocakçı, 2019 yılında İBB'nin CHP yönetimine geçmesinin ardından İETT araçlarındaki arıza ve kazaların kayda değer bir şekilde arttığını belirtti. Bu durumun, bakım süreçlerinin ehil ellere emanet edilip edilmediği sorusunu gündeme getirdiğini ifade etti.

Olası Sorular ve Cevaplar

Ocakçı, "Anahtar teslim bakımlarının nasıl gerçekleştirildiği ve neden bu kadar fazla arıza yaşandığı araştırıldı mı?" diyerek yanıt bekledi. Ayrıca, CHP’li milletvekilinin mali müşavirliğini üstlendiği firmanın İETT ile olan ihale ilişkisini de sorguladı. Ocakçı, "2019-2023 yılları arasında yapılan İETT bakım ve onarım ihalesinin toplam bedeli 4,7 milyar lira mıdır?" diye sordu. Ayrıca, "2024 yerel seçimlerinden sonra İETT'nin arka arkaya yaptığı 4 ihalenin bedeli 371 milyon 463 bin 741 liradır ve bu ihaleler de aynı firmaya mı verilmiştir?" diyerek konuyu derinleştirdi.

CHP'nin Yanıtı

Bu iddialara karşılık veren CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, Özgür Karabat hakkında belirtilen tüm iddiaların asılsız olduğunu savunarak, "AK Parti, bu firma ile önceden çalıştı. Eğer firma gerçekten kötü ise, neden onlarla iş yapmaya devam ettiler?" ifadelerini kullandı.

Gerçekler ve Çelişkiler

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ise, 2019 sonrası sürecin masaya yatırıldığında, ilgili firmanın daha önce Mercedes gibi büyük bir firmadan ihale aldığını öne sürdü. Özcan’ın cevabı ise bunun zıttıydı; daha fazla delil istendi. Türkyılmaz da ahlaki bir soruşturma yapmadan iddialarda bulunmanın yanlış olduğunu savundu.

Oylama Sonuçları

Yapılan oylama sonucunda her iki soru önergesi oy çokluğuyla reddedildi. Mecliste, İBB'nin Özel Halk Otobüsleri sahiplerine olan 5 milyar liralık borcunun ödenmesiyle ilgili bir başka önerge de yine aynı şekilde reddedildi.