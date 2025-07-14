İBB Meclisi'nde KİPTAŞ Usulsüzlük İddialarına Soru Önergesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde KİPTAŞ İddiaları Gündemde

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, KİPTAŞ'taki usulsüzlük iddialarına ilişkin önemli bir toplantı gerçekleştirdi. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan başkanlığında yapılan oturumda, AK Parti’li Meclis Üyesi Hakan Cenk Gündoğdu, KİPTAŞ ile ilgili soru önergesi sundu.

Kentsel Dönüşüm Çalışmaları ve Kamu Güveni

Gündoğdu, İBB’nin deprem riskine karşı yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmalarının uygulayıcı kurumu olan KİPTAŞ ile ilgili olarak kamuoyunun güvenini sağlamak adına gerekli soruların yanıtlanması gerektiğini ifade etti.

Soru Önergesinin Detayları

Gündoğdu, sözleşme vadelerinin tek taraflı değiştirildiği, borcunu ödeyemeyen vatandaşların dairelerinin geri alınıp cezai kesintilerle paralarının iade edildiği iddialarını gündeme getirdi. Ayrıca, daire alımlarında gayriresmi komisyon ya da kayıt dışı ödemelerin olup olmadığını sorguladı.

Öne sürdüğü diğer sorular arasında, KİPTAŞ'tan daire veya ticari alan alan şirketlerin KİPTAŞ veya diğer iştiraklerle ticari bağlarının olup olmadığı ve bu şirketlere 2019 sonrası sistematik iş verilmesi gibi iddialar yer aldı. Gündoğdu, KİPTAŞ bünyesinde çalışan bazı yöneticilere menfaat sağlandığı iddiaları hakkında başlatılmış bir iç soruşturma olup olmadığını da sordu.

Soru önergesinin başkanlık makamına havalesi, İBB Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi temmuz ayı toplantılarının birinci oturumu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki başkanlık binasında yapıldı. İBB Meclisi'nde, İBB iştiraki KİPTAŞ'taki usulsüzlük iddialarına ilişkin soru önergesi verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi temmuz ayı toplantılarının birinci oturumu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki başkanlık binasında yapıldı. İBB Meclisi'nde, İBB iştiraki KİPTAŞ'taki usulsüzlük iddialarına ilişkin soru önergesi verildi.