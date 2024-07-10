İBB Meclisi'nde mülteci tartışması: "Çıkın milyonlarca mültecinin olmasından memnunuz" deyin!

Öztürk'ün önergesinde, İmamoğlu'nun Almanya ziyareti sırasında yaptığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından itiraz edilen mülteci sayısı açıklamasına yönelik bilgi talep edildi. Öztürk, önergesinde şu ifadelere yer verdi: "İmamoğlu'nun açıklamaları, klasik CHP hastalığı olan 'Avrupa'ya kendi ülkesini şikayet etme' alışkanlığından ileri gitmemiştir. Bu ifadeler, ülkemize saygısızlık ve devletimize ağır iftira olarak değerlendirilmelidir."

CHP'den Ret Oyu Geldi

CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan ise, soru önergesini ret oyu kullanacaklarını açıkladı ve şunları belirtti: "Önergede kullanılan ifadeler tarihi gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Mülteciler konusundaki politikaları yüzünden ülkemize milyonlarca insan girmiştir. Bu durumun sorumlusu, sınırların korunmamasıdır."

Mülteci Politikaları ve Eleştiriler

Öztürk'ün önergesine karşı CHP'den gelen ret oylarına cevaben Türkyılmaz, "Mülteci ve dış politika konusunda sınıfta kaldınız. Çıkın ‘milyonlarca mültecinin burada olmasından memnunuz’ deyin. Mültecileri burada tutmak için AB ile para karşılığı anlaşmalar yapıp ülkeyi mülteci deposuna çevirin sonra da buraya gelip güzelleme yapın, soru sorun..." şeklinde sert bir eleştiride bulundu.

AKP'den Cevap Geldi

AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ise, CHP'nin ret oyu kullanmasını eleştirerek, "CHP'nin vesayetçi tavrı, hükümet politikalarını eleştirememesinden ileri gelmektedir" dedi. Türkyılmaz, İmamoğlu'nun verdiği mülteci sayısı istatistiklerinin dayanağına ilişkin açıklama yapılmasını istedi.

TÜİK Örneği ve Önergenin Reddi

Özcan ise Türkyılmaz'ın eleştirilerine cevaben, "Halkımızın inandığı verilere TÜİK örneği ile güzel açıklamalar yapmaya devam etsinler" dedi. Meclis'te yapılan oylama sonucunda, soru önergesi oy çokluğuyla reddedildi ve Türkyılmaz'ın önergesi ise başkanlık makamına havale edildi.