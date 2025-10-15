İBB Meclisi'nde Paylaşımlı Bisiklet Yönetmeliği 4'üncü Kez Kabul Edildi

Paylaşımlı Bisiklet Yönetmeliği İBB Meclisi'nde 4'üncü Kez Kabul Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, Meclis gündemine dördüncü kez getirilen Paylaşımlı Bisiklet Yönetmeliği, AK Parti'li üyelerin itirazlarına rağmen oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantı, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Gündem ve Şerhler

Meclisteki oturumda soru önergeleri ve gündem dışı konuşmaların ardından, İstanbul sınırları içinde paylaşımlı bisiklet sisteminin sürdürülebilirlik ilkesine uygun, kaliteli ve güvenli şekilde işletilmesine yönelik usul ve esasları belirleyen yönetmelik maddesi görüşüldü. AK Parti'li üyeler gündem maddesine şerh düştü; şerhte, yönetmelik taslağının üst normlardaki düzenlemelere aykırı hükümler içerdiği ve işletme hakkına ilişkin hükümlerinin rekabeti engellediği belirtilerek karara katılınmadığı ifade edildi.

AK Parti'li Muhammet Kaynar'ın Eleştirileri

AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, yönetmeliğin bir yıl içinde dördüncü kez Meclise getirildiğini söyleyerek eleştiride bulundu. Kaynar, her toplantıda yönetmeliğin yanlış olduğunu belirttiklerini ve düzeltme teklifleri sunduklarını ama taleplerinin dikkate alınmadığını ifade etti.

Kaynar, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Hayır diyorlar, harfine bile dokundurmuyorlar. Bir sonraki toplantıda yanlış olduğu anlaşılıyor, tekrar gündem oluyor. Tavsiye ve katkı taleplerimize kapalılar. Sayısal çoğunlukla 'sizin oyunuza da fikrinize de ihtiyacımız yok' diyorlar ve öyle de yapıyorlar.' Kaynar, yönetmelikle ilgili olarak da 'Aynı yönetmeliği 4'üncü defa burada revize ediyoruz. 7 yılda bu dosya beceriksizliğin adeta bir belgesi gibi. 7 yılda lafla, çalıştay dedikleri yemeli içmeli kokteyllerle geçti. Onca harcama, ortada bisiklet yok. Mevcut bisikletler hurdalığa kaldırıldı. Bisiklet istasyonları da çöp oldu.' ifadelerini kullandı.

Kaynar ayrıca İBB'nin bisiklet projeleri kapsamında yapılan harcamalara değinerek, 'Bisiklet tanıtım filmi alımı, bisiklet yolları tasarım rehberi, çalıştay, Bisiklet el kitabı, Şehrin Keyfini Sür kampanyası, Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı Katılımı, prodüksiyon ve iletişim... Bunlar için milyonlarca lira harcandı. Ortada ne bisiklet var ne bisiklete dair bir şey var ama milyonlarca lira da harcanmış durumda.' diyerek yönetmeliğin rekabeti engelleyici hükümler içerdiğini savundu.

CHP'li Can Çobanoğlu'nun Değerlendirmesi

CHP'li Meclis Üyesi Can Çobanoğlu ise sürecin uzunluğuna dikkat çekti; ilgili düzenlemenin Mecliste titizlikle hazırlandığını ve hukuki zeminin korunarak geleceğe dönük kalıcı bir metin oluşturulmaya çalışıldığını belirtti. Çobanoğlu, 'Vallahi bisiklet yönetmeliğini çıkarmak bisiklete binmekten, çocukların ilk öğreniminden daha zor gidiyor. Biz tüm detayları inceleyerek, doğru, hakikati içeren ve bundan sonraki en azından 20'li, 30'lu senelere sarih iş yapmaya çalışıyoruz.' dedi.

Çobanoğlu İSBİKE bisikletlerine ilişkin olarak da 'Son iki senesinde o bisikletlere binip de kalça çıkığı olmadan orada kurtulan yoktur. İnanılmaz bir bisiklet sıkıntısı yaşadık. Artık değişen teknolojiden ötürü de bazı değişiklikler hasıl oldu.' ifadelerini kullandı ve maliyet artışları nedeniyle yeni bir sisteme ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Oylama Sonucu

Mecliste yapılan oylamada, AK Parti'li üyelerin 'hayır' oylarına karşın gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

