İBB Meclisi'nde Su Fiyatlarına Yüzde 17,5 Zam Kararı

İBB Meclisi'nden Suya Zam Onayı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, su fiyatlarına yüzde 17,5 oranında zam yapılmasını kararlaştırdı. Bu düzenleme, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) hesaplamalarının herhangi bir zamanda değişmesiyle, her ay düzenli olarak güncellenerek uygulanacak.

Toplantı Detayları

İBB Meclisinin kasım ayı toplantılarının beşinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu'nda su tarifelerine ilişkin teklifler ele alındı.

Yeni Su Tarifeleri

Önerilen tarifelere göre, konutlarda 0-15 metreküp arası kullanımda bir metreküp suyun fiyatı 32,28 lira iken, yeni zam ile 37,92 lira olacak. İkinci kademede ise 30 metreküpe kadar olan fiyat 49,17 lira'dan, 57,78 lira'ya yükselecek. Üçüncü kademede ise 31 metreküp ve üzeri tüketimde fiyat 71,10 lira'dan 83,55 lira'ya çıkacak.

İş yerlerinde de benzer artışlar söz konusu. Örneğin, 0-15 metreküp arası kullanım için mevcut fiyat 84,51 lira'dan 99,30 lira'ya, 51-100 metreküp kullanımda ise 109,98 lira'dan 129,24 lira'ya yükselecek.

Oylama Süreci

Söz konusu zam teklifi, muhalefet partisi AK Parti üyelerinin “hayır” oyuna rağmen oy çokluğuyla kabul edildi.

Diğer Ücretlerde Artış

Mecliste ayrıca, su kapama-açma bedeli 228 liradan %66,22 artışla 379 lira olurken, vidanjör hizmet bedeli 863 liradan %7,64 artışla 929 lira'ya yükseldi.

Belediye Başkanlarının Yorumları

Kağıthane Belediye Başkanı ve AK Parti'li Meclis Üyesi Mevlüt Öztekin, su zamlarını eleştirerek, toplamda yüzde 948 oranında bir artış gerçekleştiğini belirtti. Öztekin, “Zam şampiyonu su.” diyerek durumu tanımladı.

Diğer yandan, Beylikdüzü Belediye Başkanı ve CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Murat Çalık, zam oranının %948 değil %494 olduğunu savundu. Çalık, İSKİ'nin su fiyatlarının artışını farklı bir perspektiften değerlendirerek, fiyatların insani su hakkıyla belirlendiğine dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İBB Meclisinin kasım ayı toplantılarının beşinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında başladı.

İBB Meclisinin kasım ayı toplantılarının beşinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında başladı.