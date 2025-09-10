İBB Meclisi'nde Toplu Ulaşım Zammı Komisyona Sevk Edildi

İBB Meclisi toplu ulaşım zammını komisyonlara gönderdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi eylül ayı toplantılarının birinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Gündemdeki maddeler kapsamında, toplu ulaşımda yapılması planlanan ücret düzenlemesi ilgili komisyonlara sevk edildi.

Komisyonlara sevk edilen başlıca madde, Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi oldu. Bu düzenleme, otobüs, metro, metrobüs, minibüs, vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerini kapsıyor ve söz konusu madde Tarife Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonuna gönderildi.

Ayrıca farklı kalemlerdeki zamları içeren 2025 Yılı Revize Ücret Tarifesi başlıklı madde Tarife Komisyonu ile Sosyal Hizmetler, Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Komisyonuna; Yediemin Otopark ve Çekici Ücret Tarifesi başlıklı madde ise Tarife Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonuna sevk edildi. Komisyon çalışmalarının ardından bu maddelerin sonraki Meclis oturumlarında karara bağlanması bekleniyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş'un tepkisi

Toplantı sonrası gazetecilere konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş, İBB yönetiminin Meclise yeni bir zam teklifi sunduğunu belirterek teklife sert tepki gösterdi. Gökkuş, Bu zam teklifi hiçbir matematiksel veriye dayanmamaktadır dedi.

Gökkuş, toplu ulaşım ücretlerinin belirlenmesinde üç parametrenin esas alındığını söyledi: asgari ücretteki değişim, enflasyondaki artış ve akaryakıt fiyatlarındaki değişim. Ayrıca, Ocak 2025'te UKOME kararıyla yapılan yüzde 35 artışla bilet fiyatının 20 liradan 27 liraya çıktığını hatırlattı ve bu artışın mevcut giderleri fazlasıyla karşıladığını savundu.

Ulaşımın yerel yönetimlerin asli görevlerinden biri olduğunu vurgulayan Gökkuş, belediyelerin toplu taşımayı öz kaynaklarıyla sübvanse etmesi gerektiğini belirtti. Gökkuş, yapılan teklifin halka yeni bir yük getireceğini ifade ederek yönetimi eleştirdi ve şu soruyu yöneltti: Siz bu zamla kimi sübvanse edeceksiniz? İETT'yi mi, esnafımızı mı, yoksa yıllardır belediyeden milyarlarca liralık ihale alıp sonra iflas eden yandaş şirketleri mi?

Gökkuş son olarak İBB yönetimine çağrıda bulunarak, İstanbullu hemşerilerimize yeni bir yük bindirmeyin. Bu haksız ve zamansız zam teklifini derhal geri çekin ifadelerini kullandı ve AK Parti Grubu olarak İstanbul halkının yanında olduklarını, vatandaşın hakkını korumaya devam edeceklerini söyledi.