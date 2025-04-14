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İBB Meclisi'nde Yolsuzluk Araştırma Komisyonu Teklifi Reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, yolsuzluk iddialarına yönelik araştırma komisyonu kurulması teklifi CHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 21:15
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 21:15
İBB Meclisi'nde Yolsuzluk Araştırma Komisyonu Teklifi Reddedildi

İBB Meclisinde Yolsuzluk İddiaları Üzerine Araştırma Komisyonu Teklifi Reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, AK Parti grubunun İBB ve iştirak şirketlerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili araştırma komisyonu kurulması teklifi, CHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi.

Meclis, nisan ayı toplantılarının birinci oturumunu İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirdi. Toplantıda söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturmaları çerçevesinde, kamuoyunda öne çıkan iddialara yanıt aramak için bir komisyon kurulmasını önerdi.

İstanbul'un İtibarı İçin Denetim Talebi

Türkyılmaz, Ekrem İmamoğlu ve diğer İBB yetkilileri hakkında başlayan adli süreçlerin, kamuoyunda büyük yankı uyandırdığını belirtti. Özellikle İBB'ye bağlı iştirak şirketlerinin bu çerçevede sıkça gündeme geldiğini vurguladı:

"İBB iştirakleri, kamu kaynaklarının önemli bir kısmını yöneten ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda denetlenmesi gereken kıymetli kuruluşlardır. Ancak, meclis üyeleri olarak bu şirketlerin ihaleleri ve mali işlemleri hakkında bilgi sahibi olamıyoruz."

Türkyılmaz, sundukları teklifin, İBB yönetiminin şeffaflık taahhütlerinin sorgulanmasına ve kamu güvenliğin sağlanmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

CHP'li Üyelerden Reddetme Tepkisi

Buna karşılık, CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, Sayıştay ve Ticaret Bakanlığı'nın denetimlerini anımsatarak, "Bu kontrol mekanizması zaten mevcut. Dolayısıyla, ayrı bir denetime ihtiyaç yoktur" şeklinde konuştu.

Oylamanın sonucunda, yolsuzluk iddialarıyla ilgili komisyon kurulması teklifi, CHP'li meclis üyeleri tarafından reddedildi.

AK Parti'den Sert Yanıt

Toplantı sonrası açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş, İBB'de sürdürülen düzenin, milletin vicdanını ve meclisinin denetim yetkisini tanımadığını dile getirdi:

"Teklifimiz makul, hukuki ve meşruydu. Sadece sahte güven ve inançla hareket edenler, denetimden neden kaçıyorlar? Bu bir siyasi tercihin ötesinde, kamu güvenliği ve kamu malı meselesidir. Biz susmayacağız; şehrimizin onurunu savunmaya devam edeceğiz."

Gökkuş ayrıca, "Bugün Meclisin denetiminden kaçanlar, bir gün milletin vicdanından kaçamayacaklar." diyerek, konunun peşini bırakmayacaklarını ifade etti.

İBB Meclisi nisan ayı toplantılarının birinci oturumu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın...

İBB Meclisi nisan ayı toplantılarının birinci oturumu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

İBB Meclisi nisan ayı toplantılarının birinci oturumu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın...

İBB Meclisi nisan ayı toplantılarının birinci oturumu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

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