İBB Meclisi'nden Belediyenin Taşınmaz Satışına Onay

İBB Meclisi'nden Taşınmaz Satışı Onayı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, çeşitli ilçelerdeki mülkiyeti belediyeye ait parsel ve hisselerin satışına onay verdi. Kasım ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan'ın başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Emlak Müdürlüğü tarafından sunulan önerge doğrultusunda, Kağıthane, Pendik, Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Eyüpsultan, Fatih, Kadıköy, Kartal, Sancaktepe, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçelerinde İBB’ye ait çeşitli parsel ve hisselerin satışına ilişkin talepler oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca, Başakşehir, Eyüpsultan ve Pendik'teki bazı taşınmazların satışına dair gündem maddesi müdürlüğe iade edildi. Ancak, Kağıthane, Kartal, Pendik, Sarıyer ve Şişli'deki bazı parsel ve hisselerin imar barışına göre yapı sahiplerine doğrudan satış yetkisi verilmesi kararlaştırıldı.

Pendik'teki bir başka taşınmazın satışına ise AK Parti'li meclis üyeleri şerh düştü. Şerhte, "Taşınmazda bulunan binaların hak sahipleri tapuda şerh edilmiş olup, tapuda şerh edilen hak sahibinin mağduriyetine sebebiyet verecek karara katılmıyoruz," ifadesi yer aldı.

AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammed Kaynar, taşınmaz satışıyla ilgili yaptığı konuşmada, "Böyle karambole getirerek İstanbul'un neyi var neyi yok satıyorsunuz. 2019-2024 döneminde Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un 3 milyon 294 bin 821 metrekare taşınmazını sattı. Bugün diğer satış dosyalarıyla birlikte 33 bin 519 metrekare taşınmaz satılıyor. Bu Meclis karar veriyor. Böyle bağırarak, çağırarak bunları örtemezsiniz. Bu taşınmazlar neden satılıyor? Paris'teki o eğlenceler, şenlikler, demlenmeler için satılıyor," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.