DOLAR
34,34 0,12%
EURO
36,41 0,35%
ALTIN
2.870,04 0,08%
BITCOIN
3.171.787,8 -3,11%

İBB Meclisi'nden Belediyenin Taşınmaz Satışına Onay

İBB Meclisi, farklı ilçelerde belediyeye ait taşınmazların satışını onayladı. Satış talepleri oy birliğiyle kabul edildi.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 18:40
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 18:40
İBB Meclisi'nden Belediyenin Taşınmaz Satışına Onay

İBB Meclisi'nden Taşınmaz Satışı Onayı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, çeşitli ilçelerdeki mülkiyeti belediyeye ait parsel ve hisselerin satışına onay verdi. Kasım ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan'ın başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Emlak Müdürlüğü tarafından sunulan önerge doğrultusunda, Kağıthane, Pendik, Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Eyüpsultan, Fatih, Kadıköy, Kartal, Sancaktepe, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçelerinde İBB’ye ait çeşitli parsel ve hisselerin satışına ilişkin talepler oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca, Başakşehir, Eyüpsultan ve Pendik'teki bazı taşınmazların satışına dair gündem maddesi müdürlüğe iade edildi. Ancak, Kağıthane, Kartal, Pendik, Sarıyer ve Şişli'deki bazı parsel ve hisselerin imar barışına göre yapı sahiplerine doğrudan satış yetkisi verilmesi kararlaştırıldı.

Pendik'teki bir başka taşınmazın satışına ise AK Parti'li meclis üyeleri şerh düştü. Şerhte, "Taşınmazda bulunan binaların hak sahipleri tapuda şerh edilmiş olup, tapuda şerh edilen hak sahibinin mağduriyetine sebebiyet verecek karara katılmıyoruz," ifadesi yer aldı.

AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammed Kaynar, taşınmaz satışıyla ilgili yaptığı konuşmada, "Böyle karambole getirerek İstanbul'un neyi var neyi yok satıyorsunuz. 2019-2024 döneminde Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un 3 milyon 294 bin 821 metrekare taşınmazını sattı. Bugün diğer satış dosyalarıyla birlikte 33 bin 519 metrekare taşınmaz satılıyor. Bu Meclis karar veriyor. Böyle bağırarak, çağırarak bunları örtemezsiniz. Bu taşınmazlar neden satılıyor? Paris'teki o eğlenceler, şenlikler, demlenmeler için satılıyor," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eski Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'in Cenazesi Defnedildi
2
Rusya, İslam İşbirliği Gençlik Forumu ile İşbirliğini Güçlendiriyor
3
Kılıç ve Jones, Türkiye-ABD Ticari İlişkilerini Görüştü
4
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Nuri Demirağ'ı Anma Mesajı Yayınladı
5
İBB Meclisinde 'Yenidoğan Çetesi' Tartışmaları Alevlendi
6
Almanya'da Merz, AfD ile İşbirliği Yapmayacağını Açıkladı
7
Bingöl'de Kent Park Projesi İçin Protokol İmzalandı

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak