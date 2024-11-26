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İBB Meclisinde 2025 Bütçe Tartışmaları Sıcak Geçti

İBB Meclisi'nde 2025 yılı bütçesi tartışılırken, MHP ve BBP grup başkanvekillerinden önemli eleştiriler geldi.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 18:34
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 18:34
İBB Meclisinde 2025 Bütçe Tartışmaları Sıcak Geçti

İBB Meclisinde 2025 Yılı Bütçesi Görüşüldü

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 2025 mali yılı bütçesini tartışmak üzere toplandı. Toplantı, İBB Meclisi 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından sunulan bütçenin ardından, siyasi partilerin grup başkanvekilleri görüşlerini bildirdi. MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan, İstanbulluların sorunlarının giderek arttığını belirtti.

Ulaşımda ve Su Fiyatlarında Artan Sorunlar

Ayhan, ulaşım, kentsel dönüşüm ve artan su fiyatları gibi konularda İstanbul'un ciddi tehdit altında olduğunu vurguladı. Suya yapılan %1000'e yakın zam hakkında eleştirilerde bulunan Ayhan, 'İBB'nin 'ucuz su' vaadini' hatırlattı.

İstanbul’un deprem gerçeğine de dikkat çeken Ayhan, 'Gelin, bu meseleye hep birlikte ciddi bir şekilde eğilelim' çağrısında bulundu. '100 bin konut yapacağız' dediklerini, ancak 10 bin konut bile üretemediklerini ifade etti.

Toplu Ulaşım Sorunları Gündemde

Ayhan, toplu ulaşımdaki sorunları dile getirerek, 'Toplu ulaşımda ciddi sorunlar var. Metro hatlarının yönetiminde sıkıntılar yaşanıyor, seferler aksıyor' dedi.

İstanbul'daki trafik sorununu 'yüzde 90'lara ulaştığını' belirterek, 'Bütün bunlar 2025 yılına girerken İstanbul'un kısa bir özeti' ifadesini kullandı. Yanan ve kaza yapan otobüsler ile aksayan seferler, İstanbulluların yaşadığı zorlukları artırmakta.

BBP'den Emeklilere Öneri

BBP Grup Başkanvekili Dursun Çağlayan ise, İBB Başkanı İmamoğlu'nun Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında yaptığı açıklamalara karşı çıktı. Bütçede emeklilerle ilgili bir kalem görmediğini belirten Çağlayan, emeklilere yönelik şu önerileri sundu: 'Bir aileye sadece emekli maaşı giriyorsa, o ailenin su faturası Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanabilir. Emeklilerimize yaş gözetmeden toplu ulaşımda ücretsiz ulaşım kartı da verilebilir.'

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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