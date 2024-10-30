İBB'nin Hamidiye Su Ürünlerine Yüzde 17.85 Zam

Hamidiye Su Fiyatlarına Zam Geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştirak şirketi Hamidiye A.Ş., su ürünlerine yüzde 17,85 oranında zam yapma kararı aldı. Bu zam, 30 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek.

Yeni Fiyatlar Neler Olacak?

Hamidiye Su markasıyla tanınan ürünlerin yeni fiyatları şöyle olacak:

19 litrelik boş damacana iadeli su: 100 lira (önceki fiyat 85 lira)

(önceki fiyat 85 lira) 15 litrelik boş cam damacana iadeli su ile diğer ürünlerin fiyatı: 132 lira (önceki fiyat 112 lira)

Doğal Kaynak Suyunun Fiyatları

Hamidiye A.Ş.'den yapılan yazılı açıklamada, "Doğal kaynak suyun damacana fiyatı 30 Ekim tarihi itibarıyla yüzde 17 artışla 85 liradan 100 liraya çıkmıştır. Ayrıca, evlere ulaşan damacana suyun fiyatı, fabrika mağazalarında ve yeni Kent Su noktalarında 70 lira olarak belirlenmiştir," denildi.

Kısa Bir Hatırlatma

Hamidiye Su'ya en son 15 Nisan tarihinde yüzde 30,76 zam yapılmış ve 19 litrelik boş damacana su fiyatı 65 liradan 85 liraya yükseltilmişti.