İBB Şehir Tiyatroları Harbiye'de 'Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım'ı sahneledi

İBB Şehir Tiyatroları, Haldun Taner'in 'Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım'ını Harbiye Açıkhava'da sahneledi; 'Tartuffe' 23-24 Ağustos'ta gösterilecek.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 18:08
Oyun ve gösterim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Haldun Taner'in "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" oyununu Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda tiyatroseverlerle buluşturdu.

Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamaya göre gösterime; Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Şehir Tiyatroları Müdürü Oytun Askeroğlu, Genel Sanat Yönetmeni Yardımcıları Emrah Özertem ve Can Başak ile sanatçı Meral Çetinkaya katıldı.

Oyun, 31 Mart Vakası'ndan 12 Mart 1971 Muhtırası'na uzanan geniş bir zaman diliminde Türkiye'nin toplumsal ve siyasi değişimlerini ele alıyor.

Sıradaki gösterimler ve bilet

Yelda Baskın yönetimindeki oyunun bu akşam sahnelendiği belirtilirken, Moliere'in yazdığı, Orhan Veli Kanık'ın çevirdiği ve Yiğit Sertdemir'in yönettiği "Tartuffe" oyununun ise 23 ve 24 Ağustos'ta yine Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneleneceği duyuruldu.

Biletler sehirtiyatrolari.ibb.istanbul ve biletinial.com adreslerinden temin edilebilir.

