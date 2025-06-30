DOLAR
39,79 -0,07%
EURO
46,9 -0,02%
ALTIN
4.227,58 0,03%
BITCOIN
4.277.790,9 0,05%

İBB Şehir Tiyatroları'nın 'Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi' Oyunu KKTC'de Sahnelendi

İBB Şehir Tiyatroları'nın 'Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi' oyunu, KKTC'de büyük bir beğeniyle sahnelendi.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 20:38
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 20:38
İBB Şehir Tiyatroları'nın 'Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi' Oyunu KKTC'de Sahnelendi

İBB Şehir Tiyatroları 'Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi' Oyunu ile KKTC'deydi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın merakla beklenen oyunu 'Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi', Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sahne aldı. Tiyatroseverlerle buluşan bu etkileyici yapım, 21. Kıbrıs Tiyatro Festivali kapsamında Gazimağusa Othello Kalesi'nde beğeniye sunuldu.

Oyunun Detayları

Nick Whitby tarafından kaleme alınan, Yücel Erten'in Türkçeye çevirdiği oyunun yönetmenliğini Hüseyin Köroğlu üstleniyor. Oyunda, Köroğlu'nun yanı sıra Aziz Sarvan, Emre Narcı, Emre Şen, Erkan Akkoyunlu, Gürkan Başbuğ, İrem Arslan, Özgür Ali Kuruçay, Şenay Saçbüker, Tarık Köksal, Ümit Bülent Dinçer, Vildan Türkbaş, Volkan Ayhan ve Yasemin Tunca gibi başarılı isimler rol alıyor.

Oyun Hakkında

'Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi' oyununun konusunu özetlemek gerekirse, Polonya'da Nazi işgalinin hemen öncesinde, Varşova Tiyatrosu'nda Hitler karşıtı bir oyunun provası yapılmaktadır. Ancak, sansür kurulu tarafından gelen bir haberle oyun yasaklanır. Sanat yönetmeni Jozef Tura ve eşi Maria, koşullar gereği daha önce oynadıkları Hamlet'i yeniden sahnelemeye karar verirler. Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesiyle, tiyatronun kapıları kapanır ve oyuncular işsiz kalır. Ancak, Maria'ya aşık olan bir havacı teğmenin sağlamış olduğu bilgiyle, Polonya'daki direnişçilerin isimlerini Nazilere iletmek üzere olan bir casusun varlığı öğrenilir. Tüm ekip, bu casusa engel olmak için harekete geçer ve savaşın tam ortasında elinde sadece sanatsal enstrümanlarıyla durumu düzeltmeye çalışır.

Sanatın Birleştirici Gücü

İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Kıbrıs seyircisiyle buluşmalarını sağlayan festival komitesine teşekkür ederek, "Dünyanın bu kadar ayrıştığı bir dönemde, bir sanat festivali hepimiz için bir nefes aralığı oluyor." şeklinde yorum yaptı.

Bu arada, Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa belediyelerinin ortaklaşa düzenlediği 21. Kıbrıs Tiyatro Festivali'nin bugün sona ereceği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının "Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi" oyunu, Kuzey...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının "Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi" oyunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sahnelendi. İBB Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, oyun, "21. Kıbrıs Tiyatro Festivali" kapsamında Gazimağusa Othello Kalesi'nde beğeniye sunuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının "Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi" oyunu, Kuzey...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının "Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi" oyunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sahnelendi. İBB Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, oyun, "21. Kıbrıs Tiyatro Festivali" kapsamında Gazimağusa Othello Kalesi'nde beğeniye sunuldu.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Ankara'da Yeni Metro Ring Hatları ve Ücretsiz Aktarma Dönemi Başlıyor

Türkiye'de Euro ile Maaş Dönemi: 4.000 Euro ve Aile Desteği Geliyor!

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun Bafra'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
2
Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı
3
BM ve İspanya Büyükelçiliği'nden Ankara'da Sürdürülebilir Kalkınma Paneli
4
Ankara'da Guatemala Silahlı Kuvvetler Günü Resepsiyonu Düzenlendi
5
Bolu'da Otomobilin Çarptığı Anne ve Kızı Yaralandı
6
Elazığ'da Kısa Sürede Kontrol Altına Alınan Örtü Yangını
7
Antalya'da Geri Dönüşüm Tesisinde Ciddi İş Kazası: İşçi Yaralandı

Ankara'da Yeni Metro Ring Hatları ve Ücretsiz Aktarma Dönemi Başlıyor

Türkiye'de Hava Değişiyor: Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor!

47 İlde Orman Giriş Yasağı Başladı: Ekim'e Kadar Sürecek

Halk Ekmek Fiyatlarına Yüzde 43 Zam!

Türkiye'de Euro ile Maaş Dönemi: 4.000 Euro ve Aile Desteği Geliyor!

ÖTV Artışı Akaryakıt Fiyatlarını Vuracak: Gözler Erdoğan'a Çevrildi

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Finansbank'tan Rekor Hamle: Günlük Para Çekme Limiti 50.000 TL!

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama