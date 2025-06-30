İBB Şehir Tiyatroları'nın 'Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi' Oyunu KKTC'de Sahnelendi

İBB Şehir Tiyatroları 'Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi' Oyunu ile KKTC'deydi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın merakla beklenen oyunu 'Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi', Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sahne aldı. Tiyatroseverlerle buluşan bu etkileyici yapım, 21. Kıbrıs Tiyatro Festivali kapsamında Gazimağusa Othello Kalesi'nde beğeniye sunuldu.

Oyunun Detayları

Nick Whitby tarafından kaleme alınan, Yücel Erten'in Türkçeye çevirdiği oyunun yönetmenliğini Hüseyin Köroğlu üstleniyor. Oyunda, Köroğlu'nun yanı sıra Aziz Sarvan, Emre Narcı, Emre Şen, Erkan Akkoyunlu, Gürkan Başbuğ, İrem Arslan, Özgür Ali Kuruçay, Şenay Saçbüker, Tarık Köksal, Ümit Bülent Dinçer, Vildan Türkbaş, Volkan Ayhan ve Yasemin Tunca gibi başarılı isimler rol alıyor.

Oyun Hakkında

'Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi' oyununun konusunu özetlemek gerekirse, Polonya'da Nazi işgalinin hemen öncesinde, Varşova Tiyatrosu'nda Hitler karşıtı bir oyunun provası yapılmaktadır. Ancak, sansür kurulu tarafından gelen bir haberle oyun yasaklanır. Sanat yönetmeni Jozef Tura ve eşi Maria, koşullar gereği daha önce oynadıkları Hamlet'i yeniden sahnelemeye karar verirler. Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesiyle, tiyatronun kapıları kapanır ve oyuncular işsiz kalır. Ancak, Maria'ya aşık olan bir havacı teğmenin sağlamış olduğu bilgiyle, Polonya'daki direnişçilerin isimlerini Nazilere iletmek üzere olan bir casusun varlığı öğrenilir. Tüm ekip, bu casusa engel olmak için harekete geçer ve savaşın tam ortasında elinde sadece sanatsal enstrümanlarıyla durumu düzeltmeye çalışır.

Sanatın Birleştirici Gücü

İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Kıbrıs seyircisiyle buluşmalarını sağlayan festival komitesine teşekkür ederek, "Dünyanın bu kadar ayrıştığı bir dönemde, bir sanat festivali hepimiz için bir nefes aralığı oluyor." şeklinde yorum yaptı.

Bu arada, Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa belediyelerinin ortaklaşa düzenlediği 21. Kıbrıs Tiyatro Festivali'nin bugün sona ereceği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının "Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi" oyunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sahnelendi. İBB Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, oyun, "21. Kıbrıs Tiyatro Festivali" kapsamında Gazimağusa Othello Kalesi'nde beğeniye sunuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının "Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi" oyunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sahnelendi. İBB Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, oyun, "21. Kıbrıs Tiyatro Festivali" kapsamında Gazimağusa Othello Kalesi'nde beğeniye sunuldu.