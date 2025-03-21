İBB Soruşturmasında Gizli Tanık İfadesi: Terör Bağlantıları Ortaya Çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne yönelik başlatılan "PKK/KCK terör örgütüne yardım" soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma dosyasına giren gizli tanık ifadesinde, 2024 Yerel Seçimleri'nde DEM Parti'nin CHP'yi desteklemesi adına sağlanan para trafiğinin Şüpheli Murat Ongun tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Soruşturmanın Detayları ve Şüpheliler

Başsavcılık, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan dahil 7 şüpheli hakkında terör soruşturması sürdürmektedir.

Yapılan incelemelerde, CHP 27. Dönem Milletvekili Yıldırım Kaya'nın 11 Şubat 2025 tarihinde terör örgütünün yayın organına verdiği bir röportajda, CHP'nin İstanbul'daki seçimleri DEM Parti ile Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ile yaptığı iş birliği sayesinde kazandığı bilgisi tespit edilmiştir. Bu durum, HDK'nin Yargıtay tarafından terör örgütü çatı yapılanması olarak kabul edilen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ile olan bağlantılarından dolayı itiraf niteliği taşımaktadır.

Belediye İlişkileri ve Tutuklamalar

Soruşturma süreçlerinde, CHP kontenjanından seçilen belediye meclis üyeleri ve atanan belediye başkan yardımcılarından bazıları, terör örgütüyle iltisaklı olarak değerlendirilmektedir. İstanbul'daki çeşitli ilçelerde bu kişilerden toplam 55'inin terör örgütüyle irtibatlarının bulunduğu aktarılmakta olup, bazıları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanmış, diğerleri hakkında ise adli delillendirme işlemleri devam etmektedir.

Gizli Tanığın İfadesi ve İddialar

Gizli tanık, DEM Parti'nin CHP'yi desteklemesinin ardındaki finansmanın Mahir Polat ve Resul Emrah Şahan tarafından sağlandığını, ayrıca İmamoğlu'nun kurduğu Reform Enstitüsü'nün başkanı Mehmet Ali Çalışkan ile bağlantıda olduğunu belirtmiştir. Tanık ayrıca, Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) aracılığıyla Polat'ın terör örgütüne alımlarda aracılık ettiğini ifade etmiştir.

Kamuoyunun Yönlendirilmesi İddiaları

Soruşturma kapsamında, şüpheli Azad Barış ve Resul Emrah Şahan'ın birçok kez bir araya geldikleri, Barış'ın sahibi olduğu Spectrum House üzerinden İmamoğlu lehine kamuoyu ve medyayı yönlendirdiği tespit edilmiştir. Ekrem İmamoğlu'nun diğer şüphelilerle yerel seçimlerde belediye meclis üyesi listelerinin onayını verdiği dikkate alındığında, bu durum, terör örgütü ile iş birliği yaparak yardım etmek anlamına gelmektedir.